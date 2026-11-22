https://crimea.ria.ru/20261122/eksperty-nazvali-samuyu-rasprostranennuyu-skhemu-obmana-detey-v-roblox-1161282980.html

Эксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в Roblox

Эксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в Roblox - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Эксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в Roblox

Самой распространенной мошеннической схемой для обмана детей в Roblox стали фишинговые страницы, которые злоумышленники создают по готовым шаблонам – украденные РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T21:31

2026-11-22T21:31

2026-11-22T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Самой распространенной мошеннической схемой для обмана детей в Roblox стали фишинговые страницы, которые злоумышленники создают по готовым шаблонам – украденные данные при этом автоматически приходят мошенникам в приложение Discord. Об этом РИА Новости рассказали в компании F6.Эксперты департамента киберразведки компании изучили основные схемы, используемые злоумышленниками для обмана пользователей Roblox, большинство из которых составляют дети, в том числе из России. По их данным, ссылки на фишинговые страницы распространяются в игровых чатах, Discord-серверах и даже комментариях у блогеров. При этом у мошенников есть заготовленные ответы и план в случае провала – переписка после раскрытия злоумышленников удаляется.Еще одной схемой стала "ферма доверия", или фишинг с предварительной подготовкой аудитории. Мошенник зарабатывает доверие жертв, создавая Telegram-канал с бесплатной раздачей питомцев в игре, затем действительно раздает их на своем приватном Roblox-сервере и просит оставить отзывы. Незадолго до якобы раздачи ценных питомцев он обновляет пост в Telegram-канале, меняет безопасную ссылку на фишинговую и отключает комментарии.Кроме того, есть пассивный сбор пользовательских данных через Telegram-ботов. Бот собирается на бесплатном конструкторе, где от злоумышленника не требуют вложений, навыков программирования и подписки. Жертве предлагают взломать аккаунт обидчика в игре или конкурента по обмену – для этого нужно скопировать собственные cookie и отправить их боту. В итоге единственным взломанным оказывается сама жертва.Есть и схема, когда мошенник почти ничего не делает: под предлогом бесплатного создания видео или игрового предмета у пользователя просят выгрузить файл, внутри которого находятся cookie активной сессии. Также мошенники могут не взламывать аккаунт, а обманом заманивать детей 8–14 лет на "бесплатный VIP-сервер", где могут забрать самых ценных героев из базы игрока, поясняют эксперты.Отмечается также, что мошенники обманывают и друг друга: украденные аккаунты может присвоить себе не тот, кто обманул игрока с помощью хакерских инструментов, а тот, кто владеет этими инструментами.Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского индустриально-педагогического университета имени Февзи Якубова Владислава Ушакова выразила мнение, что противоправные действия, в том числе террористического характера, чаще всего совершают инфантильные подростки, которые чувствуют себя изгоями среди сверстников и не имеют родительского авторитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPNRoblox заявила о готовности сотрудничать с РоскомнадзоромДетская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить

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новости, компьютерные игры, дети, кибербезопасность, киберпреступность