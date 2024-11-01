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Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов
Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов
Бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества, сообщил глава Республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T10:09
2024-11-01T10:09
национализация в крыму
крым
сергей аксенов
крымский бюджет
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.По его данным, с 2022 по 2024 годы в перечень национализированного имущества вошли порядка 3,5 тысяч объектов, из них 1 200 – в этом году.В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииКак украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в КрымуПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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национализация в крыму, крым, сергей аксенов, крымский бюджет, новости крыма
Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов

Бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества

10:09 01.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
По его данным, с 2022 по 2024 годы в перечень национализированного имущества вошли порядка 3,5 тысяч объектов, из них 1 200 – в этом году.

"В бюджет региона поступило более 392 млн рублей. Из них 75 % – в этом году. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.
Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.

Национализация в Крыму

В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Национализация в КрымуКрымСергей АксеновКрымский бюджетНовости Крыма
 
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