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Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов

Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов

Бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества, сообщил глава Республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T10:09

2024-11-01T10:09

2024-11-01T10:09

национализация в крыму

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.По его данным, с 2022 по 2024 годы в перечень национализированного имущества вошли порядка 3,5 тысяч объектов, из них 1 200 – в этом году.В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииКак украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в КрымуПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национализация в крыму, крым, сергей аксенов, крымский бюджет, новости крыма