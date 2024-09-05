https://crimea.ria.ru/20240905/kak-natsionalizatsiya-povliyala-na-proizvodstvo-tsementa-v-krymu-1140143693.html

Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму

Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму

Экономические показатели ранее национализированного Бахчисарайского цементного завода, который остался в собственности республики, демонстрируют рост. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T14:20

2024-09-05T14:20

2024-09-05T14:20

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бахчисарай

бахчисарайский район

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национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Экономические показатели ранее национализированного Бахчисарайского цементного завода, который остался в собственности республики, демонстрируют рост. Об этом журналистам рассказал руководитель предприятия Алексей Дранный.Этот завод является градообразующим. Здесь работает 600 человек, сотрудники предприятия трудятся в четыре смены.Недавно на заводе построили новый отечественный электрофильтр, который позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Оборудование и металлоконструкции нового электрофильтра монтировали сами сотрудники предприятия. На реализацию проекта потрачено свыше 200 млн рублей.В планах – строительство "сухой" линии производства цемента, сейчас на заводе его производят по технологии "мокрой" линии.В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Читайте также на РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона

https://crimea.ria.ru/20240629/dva-sudostroitelnykh-zavoda-modernizirovany-v-krymu--aksenov-1138452057.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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