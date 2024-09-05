Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму
После национализации производительность цементного завода в Крыму выросла на 20 процентов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБахчисарайский цементный завод
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Экономические показатели ранее национализированного Бахчисарайского цементного завода, который остался в собственности республики, демонстрируют рост. Об этом журналистам рассказал руководитель предприятия Алексей Дранный.
"Производительность предприятия увеличилась на 20 процентов, если говорить о клинкере (сырье для производства цемента – ред.), а если говорить по производству цемента, то оно (выросло) на 35 процентов", - рассказал он.
Этот завод является градообразующим. Здесь работает 600 человек, сотрудники предприятия трудятся в четыре смены.
Недавно на заводе построили новый отечественный электрофильтр, который позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Оборудование и металлоконструкции нового электрофильтра монтировали сами сотрудники предприятия. На реализацию проекта потрачено свыше 200 млн рублей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБахчисарайский цементный завод
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бахчисарайский цементный завод
В планах – строительство "сухой" линии производства цемента, сейчас на заводе его производят по технологии "мокрой" линии.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
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