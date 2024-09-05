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Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму
Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму
Экономические показатели ранее национализированного Бахчисарайского цементного завода, который остался в собственности республики, демонстрируют рост. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T14:20
2024-09-05T14:20
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Экономические показатели ранее национализированного Бахчисарайского цементного завода, который остался в собственности республики, демонстрируют рост. Об этом журналистам рассказал руководитель предприятия Алексей Дранный.Этот завод является градообразующим. Здесь работает 600 человек, сотрудники предприятия трудятся в четыре смены.Недавно на заводе построили новый отечественный электрофильтр, который позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Оборудование и металлоконструкции нового электрофильтра монтировали сами сотрудники предприятия. На реализацию проекта потрачено свыше 200 млн рублей.В планах – строительство "сухой" линии производства цемента, сейчас на заводе его производят по технологии "мокрой" линии.В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Читайте также на РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
https://crimea.ria.ru/20240629/dva-sudostroitelnykh-zavoda-modernizirovany-v-krymu--aksenov-1138452057.html
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Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму

После национализации производительность цементного завода в Крыму выросла на 20 процентов

14:20 05.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБахчисарайский цементный завод
Бахчисарайский цементный завод - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Экономические показатели ранее национализированного Бахчисарайского цементного завода, который остался в собственности республики, демонстрируют рост. Об этом журналистам рассказал руководитель предприятия Алексей Дранный.

"Производительность предприятия увеличилась на 20 процентов, если говорить о клинкере (сырье для производства цемента – ред.), а если говорить по производству цемента, то оно (выросло) на 35 процентов", - рассказал он.

Этот завод является градообразующим. Здесь работает 600 человек, сотрудники предприятия трудятся в четыре смены.
Недавно на заводе построили новый отечественный электрофильтр, который позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Оборудование и металлоконструкции нового электрофильтра монтировали сами сотрудники предприятия. На реализацию проекта потрачено свыше 200 млн рублей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБахчисарайский цементный завод
Бахчисарайский цементный завод - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бахчисарайский цементный завод
В планах – строительство "сухой" линии производства цемента, сейчас на заводе его производят по технологии "мокрой" линии.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
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