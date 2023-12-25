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Крым получил от продажи национализированного имущества 2,3 млрд рублей

Крым получил от продажи национализированного имущества 2,3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Крым получил от продажи национализированного имущества 2,3 млрд рублей

Доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков в 2023 году составил порядка 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T10:42

2023-12-25T10:42

2023-12-25T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков в 2023 году составил порядка 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, процесс национализации имущества врагов России в Крыму "только начинается", и в следующем году сумма доходов от его продажи будет больше. Аксенов также подчеркнул, что в Крыму национализируется имущество только тех граждан Украины, кто открыто выступает против РФ, финансирует украинские вооруженные формирования и предпринимает другие антироссийские действия.На прошлой неделе Госсовет Крыма национализировал порядка 1150 объектов имущества 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность против России. В списке национализированных объектов числится имущество Виктора Пинчука – олигарха, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы, а также сбежавшего из Крыма в 2014 году политика, экс-депутата Верховной рады Андрея Сенченко. Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. Национализация в КрымуВ октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества. Национализированные объекты продаются на торгах новым собственникам путем проведения открытых аукционов.На сегодняшний день уже состоялись торги по продаже национализированного имущества, включая бывшую собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Также на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей. Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов.Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе. Сегодня на этих предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные и административно-производственные процессы. По словам руководителей Крыма, средства от реализации национализированного имущества планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также на развитие городов и районов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукционНационализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублейНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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