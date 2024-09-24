https://crimea.ria.ru/20240924/kak-ukrainskie-oligarkhi-vyvozili-iz-kryma-imuschestvo-i-dengi-1140586932.html
Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньги
Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньги - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньги
Работники Альминского комбината стройматериалов в Крыму месяцами оставались без зарплаты в украинский период, пока бухгалтер возила миллионы собственнику. С... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T19:06
2024-09-24T19:06
2024-09-24T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Работники Альминского комбината стройматериалов в Крыму месяцами оставались без зарплаты в украинский период, пока бухгалтер возила миллионы собственнику. С завода холодильного оборудования "Укрснаб" в Красноперекопске вывезли на Украину все самое ценное. Подробности о бывших предприятиях украинских олигархов, которые теперь национализировали, рассказал, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости Крым, спикер крымского парламента Владимир Константинов.На Альминском комбинате стройматериалов он когда-то начинал свою трудовую деятельность помощником машиниста камнерезной машины, вспоминает спикер крымского парламента. Работу этого предприятия он знает очень хорошо.Деньги доставлялись через границу собственнику комбината – украинскому олигарху Сергею Таруте. Ему же принадлежала сеть строительных магазинов "Новацентр", коллектив которой писал обращения крымской власти с просьбами навести порядок на предприятии."Или "Укрснаб" – предприятие в Красноперекопске по производству холодильников, которое принадлежало украинскому олигарху Александру Ярославскому. Они умудрились все технологии, все мозги, все контракты затащить в Харьков, а в Крыму оставили только сборку", – вспоминает спикер крымского парламента.Из-за этого, по словам Константинова, существовала угроза потери этого предприятия – крупного работодателя для жителей Красноперекопска.Работу по национализации объектов ведет антитеррористическая комиссия, которая устанавливает, выводит ли предприятие средства за рубеж. Это сложная и закрытая работа следственных органов. Когда все факты установлены, информация переходит в публичную плоскость."Если деньги из Крыма уходят в Польшу или в Германию, и крымчане своим горбом, работая на предприятии, кормят эту бесовщину, мы это будем пресекать", – заверил спикер крымского парламента.Ранее руководитель Бахчисарайского цементного завода Алексей Дранный рассказал, что после национализации экономические показатели предприятия демонстрируют рост. Производительность увеличилась на 20%, а объемы производства цемента – на 35%. Завод является градообразующим для Бахчисарая, на нем работает более 600 человек.С начала 2024 года в Крыму национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность КрымаВ Крыму национализировали имущество Яценюка и ДжамалыНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
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владимир константинов, новости крыма, национализация в крыму, крым, россия
Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньги
Константинов рассказал о национализации в Крыму объектов олигархов Таруты и Ярославского
19:06 24.09.2024 (обновлено: 19:28 24.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым.
Работники Альминского комбината стройматериалов в Крыму месяцами оставались без зарплаты в украинский период, пока бухгалтер возила миллионы собственнику. С завода холодильного оборудования "Укрснаб" в Красноперекопске вывезли на Украину все самое ценное. Подробности о бывших предприятиях украинских олигархов, которые теперь национализировали, рассказал, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости Крым
, спикер крымского парламента Владимир Константинов.
На Альминском комбинате стройматериалов он когда-то начинал свою трудовую деятельность помощником машиниста камнерезной машины, вспоминает спикер крымского парламента. Работу этого предприятия он знает очень хорошо.
"Сергей Тарута был его хозяином, все это знали, это секрет Полишинеля. У них как-то быстро исчез директор, потом быстро исчез заместитель, бухгалтера поймали с деньгами, три миллиона там было. Люди начали писать, что мы не получаем зарплату, что наши деньги схватили в сумку и куда-то увезли," – рассказал Константинов.
Деньги доставлялись через границу собственнику комбината – украинскому олигарху Сергею Таруте. Ему же принадлежала сеть строительных магазинов "Новацентр", коллектив которой писал обращения крымской власти с просьбами навести порядок на предприятии.
"Или "Укрснаб" – предприятие в Красноперекопске по производству холодильников, которое принадлежало украинскому олигарху Александру Ярославскому. Они умудрились все технологии, все мозги, все контракты затащить в Харьков, а в Крыму оставили только сборку", – вспоминает спикер крымского парламента.
Из-за этого, по словам Константинова, существовала угроза потери этого предприятия – крупного работодателя для жителей Красноперекопска.
"Мы боялись, что не выведем его на рынок. Но, слава Богу, пришли профессионалы из Питера, которые справляются с этой задачей", – уверен Владимир Константинов.
Работу по национализации объектов ведет антитеррористическая комиссия, которая устанавливает, выводит ли предприятие средства за рубеж. Это сложная и закрытая работа следственных органов. Когда все факты установлены, информация переходит в публичную плоскость.
"Если деньги из Крыма уходят в Польшу или в Германию, и крымчане своим горбом, работая на предприятии, кормят эту бесовщину, мы это будем пресекать", – заверил спикер крымского парламента.
Ранее руководитель Бахчисарайского цементного завода Алексей Дранный рассказал, что после национализации экономические показатели предприятия
демонстрируют рост. Производительность увеличилась на 20%, а объемы производства цемента – на 35%. Завод является градообразующим для Бахчисарая, на нем работает более 600 человек.
С начала 2024 года в Крыму национализировали
более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов.
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