https://crimea.ria.ru/20240709/samye-krupnye-aktivy-ukrainskikh-oligarkhov-peredany-v-sobstvennost-kryma-1138698653.html

Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Крыма

Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Крыма - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Крыма

Украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов. Об этом РИА Новости сообщил председатель Государственного совета республики Владимир... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T08:05

2024-07-09T08:05

2024-07-09T08:05

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов. Об этом РИА Новости сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Глава крымского парламента уточнил, что продолжается работа с обращениями граждан. Также работает антитеррористическая комиссия. После принятия ею квалифицированного решения по новым объектам оно будет озвучено.По информации Владимира Константинова, в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.В начале июня председатель Госсовета Крыма на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил корреспонденту РИА Новости Крым, что в республике продолжается работа по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены.В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуВ Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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