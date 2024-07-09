Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Крыма
Крупные активы украинских олигархов уже в собственности Крыма или переданы инвесторам
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов. Об этом РИА Новости сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов", – отметил он.
Глава крымского парламента уточнил, что продолжается работа с обращениями граждан. Также работает антитеррористическая комиссия. После принятия ею квалифицированного решения по новым объектам оно будет озвучено.
По информации Владимира Константинова, в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
В начале июня председатель Госсовета Крыма на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил корреспонденту РИА Новости Крым, что в республике продолжается работа по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
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