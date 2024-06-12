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В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы
В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы, а также ряда украинских политиков и олигархов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T10:11
2024-06-12T10:11
2024-06-12T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы, а также ряда украинских политиков и олигархов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В пользу республики изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали бывшему украинскому премьеру.Также было национализировано движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы и два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников, добавил Константинов.Всего последний список включил более 110 объектов на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе. В частности, будет национализировано имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, парк-отель "Порто Маре", ранее принадлежавший спонсирующему ВСУ гражданину Украины Вадиму Вайспапиру. Также национализированы Центр дельфинотерапии в Алуште, "Ялтинская киностудия", ялтинский отель "Бристоль", "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торгиСколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорогоВ Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
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В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы, а также ряда украинских политиков и олигархов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
В пользу республики изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали бывшему украинскому премьеру.
"Последним решением депутатов под национализацию попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов РИА Новости.
Также было национализировано движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы и два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников, добавил Константинов.
Всего последний список включил более 110 объектов
на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.
В частности, будет национализировано имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, парк-отель "Порто Маре", ранее принадлежавший спонсирующему ВСУ гражданину Украины Вадиму Вайспапиру. Также национализированы Центр дельфинотерапии в Алуште, "Ялтинская киностудия", ялтинский отель "Бристоль", "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества
, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей
от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.
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