https://crimea.ria.ru/20240612/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-yatsenyuka-i-dzhamaly-1138049265.html

В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы

В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы - РИА Новости Крым, 12.06.2024

В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы, а также ряда украинских политиков и олигархов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T10:11

2024-06-12T10:11

2024-06-12T10:11

крым

владимир константинов

национализация в крыму

недвижимость

недвижимость в крыму

джамала

арсений яценюк

новости крыма

ялта

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/82/1118358227_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_627a1675f505956757b26cf64440d10b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы, а также ряда украинских политиков и олигархов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В пользу республики изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали бывшему украинскому премьеру.Также было национализировано движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы и два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников, добавил Константинов.Всего последний список включил более 110 объектов на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе. В частности, будет национализировано имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, парк-отель "Порто Маре", ранее принадлежавший спонсирующему ВСУ гражданину Украины Вадиму Вайспапиру. Также национализированы Центр дельфинотерапии в Алуште, "Ялтинская киностудия", ялтинский отель "Бристоль", "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торгиСколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорогоВ Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

крым

ялта

алушта

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, национализация в крыму, недвижимость, недвижимость в крыму, джамала, арсений яценюк, новости крыма, ялта, алушта, юбк