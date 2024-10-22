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В Крыму уточнили список национализированного имущества - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В Крыму уточнили список национализированного имущества
В Крыму уточнили список национализированного имущества - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Крыму уточнили список национализированного имущества
В Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:40
2024-10-22T12:40
национализация в крыму
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
украина
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее решение внесены в закон о вопросах управления республиканской собственностью на сессии Госсовета Крыма во вторник, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Он также подчеркнул, что работа по выявлению активов преступников, поддерживающих террористический киевский режим, в Крыму продолжается.17 октября правительство Севастополя прияло решение о национализации Публичного акционерного общества "Севастопольгаз", принадлежавшего украинским олигархам.В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в КрымуКрым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ
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национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, украина, новости крыма
В Крыму уточнили список национализированного имущества

Константинов: в Крыму уточнили перечень национализированного имущества

12:40 22.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее решение внесены в закон о вопросах управления республиканской собственностью на сессии Госсовета Крыма во вторник, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Конкретизирован перечень объектов, относящихся к ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "КАРАКАШ АГРО", АО "Пансионат "Прибрежный", а также имущество гражданина Ермакова Евгения Петровича — украинского бизнесмена, совладельца крупной торговой сети", - написал Константинов в своем Telegram-канале по итогам пленарного заседания.
Он также подчеркнул, что работа по выявлению активов преступников, поддерживающих террористический киевский режим, в Крыму продолжается.
17 октября правительство Севастополя прияло решение о национализации Публичного акционерного общества "Севастопольгаз", принадлежавшего украинским олигархам.
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.

Национализация в Крыму

В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Национализация в КрымуВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымУкраинаНовости Крыма
 
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