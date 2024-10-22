https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-utochnili-spisok-natsionalizirovannogo-imuschestva-1141261306.html

В Крыму уточнили список национализированного имущества

В Крыму уточнили список национализированного имущества - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Крыму уточнили список национализированного имущества

В Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:40

2024-10-22T12:40

2024-10-22T12:40

национализация в крыму

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее решение внесены в закон о вопросах управления республиканской собственностью на сессии Госсовета Крыма во вторник, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Он также подчеркнул, что работа по выявлению активов преступников, поддерживающих террористический киевский режим, в Крыму продолжается.17 октября правительство Севастополя прияло решение о национализации Публичного акционерного общества "Севастопольгаз", принадлежавшего украинским олигархам.В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в КрымуКрым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, украина, новости крыма