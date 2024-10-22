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Пожар вспыхнул в частном доме в Краснодаре: погибли два человека

Пожар вспыхнул в частном доме в Краснодаре: погибли два человека - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Пожар вспыхнул в частном доме в Краснодаре: погибли два человека

Два человека погибли на пожаре в частном доме на Кубани. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T13:38

2024-10-22T13:38

2024-10-22T13:38

пожар

кубань

краснодар

краснодарский край

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в частном доме на Кубани. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.На месте работали 8 специалистов ведомства и 2 единицы техники. Локализовать пожар удалось в 8.15, его площадь составила 20 "квадратов". На месте были обнаружены двое погибших.Во вторник утром стало известно, что в селе Сукко под Анапой загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов. В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек. Пожар потушен полностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человекМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеКрупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений

кубань

краснодар

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, кубань, краснодар, краснодарский край, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края