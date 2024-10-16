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В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек
В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек - РИА Новости Крым, 16.10.2024
В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек
В Краснодаре произошло возгорание кровли многоэтажного дома, эвакуированы более 60 человек, 24 жильца спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T07:43
2024-10-16T08:02
краснодар
происшествия
новости
мчс краснодарского края
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре произошло возгорание кровли многоэтажного дома, эвакуированы более 60 человек, 24 жильца спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.По данным ведомства, возгорание произошло рано утром в среду на улице Академика Пустовойта. Первые подразделения прибыли на место ЧП в 5:50.На месте работают 16 человек личного состава и четыре единицы техники.Накануне в Крыму 63-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме – он уснул с непотушенным окурком в руках после празднования своего дня рождения.На прошлой неделе в Москве на пожаре в многоквартирном доме на Большой Тульской погибли два человека. Причиной возгорания стала неисправная проводка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли мужчинуМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеКрупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
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краснодар, происшествия, новости, мчс краснодарского края, пожар
В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек

24 человека спасли и более 60 эвакуировали из горящей многоэтажки в Краснодаре – МЧС

07:43 16.10.2024 (обновлено: 08:02 16.10.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре произошло возгорание кровли многоэтажного дома, эвакуированы более 60 человек, 24 жильца спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло рано утром в среду на улице Академика Пустовойта. Первые подразделения прибыли на место ЧП в 5:50.

"Произошло возгорание кровли на площади 300 квадратных метров. 63 человека эвакуированы, 24 спасены", – говорится в сообщении.

На месте работают 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
Накануне в Крыму 63-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме – он уснул с непотушенным окурком в руках после празднования своего дня рождения.
На прошлой неделе в Москве на пожаре в многоквартирном доме на Большой Тульской погибли два человека. Причиной возгорания стала неисправная проводка.
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