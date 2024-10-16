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В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек

В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек - РИА Новости Крым, 16.10.2024

В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек

В Краснодаре произошло возгорание кровли многоэтажного дома, эвакуированы более 60 человек, 24 жильца спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T07:43

2024-10-16T07:43

2024-10-16T08:02

краснодар

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новости

мчс краснодарского края

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре произошло возгорание кровли многоэтажного дома, эвакуированы более 60 человек, 24 жильца спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.По данным ведомства, возгорание произошло рано утром в среду на улице Академика Пустовойта. Первые подразделения прибыли на место ЧП в 5:50.На месте работают 16 человек личного состава и четыре единицы техники.Накануне в Крыму 63-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме – он уснул с непотушенным окурком в руках после празднования своего дня рождения.На прошлой неделе в Москве на пожаре в многоквартирном доме на Большой Тульской погибли два человека. Причиной возгорания стала неисправная проводка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли мужчинуМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеКрупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений

краснодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, новости, мчс краснодарского края, пожар