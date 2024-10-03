https://crimea.ria.ru/20241003/muzhchina-postradal-pri-tushenii-pozhara-v-zhilom-dome-v-sevastopole-1140818711.html

Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе

Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе

В Севастополе при тушении пожара в жилом доме пострадали мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

пожар

севастополь

происшествия

мчс севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе при тушении пожара в жилом доме пострадали мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в ночь на пятницу. Вызов на территорию садоводческого товарищества "Ахтиар" поступил в 01:19.Пожарные подали на тушение стволы. Люди из дома эвакуировались до приезда экстренных служб, пострадал один мужчина – с отравлением продуктами горения он был госпитализирован, рассказали в МЧС.От чрезвычайного ведомства работали 16 специалистов и 5 единиц техники. Пожар площадью 70 квадратных метров потушили в 03:05, не допустив распространения. Горели вещи и мебель. Причины и обстоятельства устанавливаются, уточнили спасатели.На прошлой неделе пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе.Также в Севастополе спасатели потушили пожар у трассы Ялта, горела баня.25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах КрымаНа пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконовВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, севастополь, происшествия, мчс севастополя, новости