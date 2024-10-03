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Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе
Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе
В Севастополе при тушении пожара в жилом доме пострадали мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T11:17
2024-10-03T11:17
2024-10-03T11:17
пожар
севастополь
происшествия
мчс севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе при тушении пожара в жилом доме пострадали мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в ночь на пятницу. Вызов на территорию садоводческого товарищества "Ахтиар" поступил в 01:19.Пожарные подали на тушение стволы. Люди из дома эвакуировались до приезда экстренных служб, пострадал один мужчина – с отравлением продуктами горения он был госпитализирован, рассказали в МЧС.От чрезвычайного ведомства работали 16 специалистов и 5 единиц техники. Пожар площадью 70 квадратных метров потушили в 03:05, не допустив распространения. Горели вещи и мебель. Причины и обстоятельства устанавливаются, уточнили спасатели.На прошлой неделе пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе.Также в Севастополе спасатели потушили пожар у трассы Ялта, горела баня.25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах КрымаНа пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконовВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
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пожар, севастополь, происшествия, мчс севастополя, новости
Мужчина пострадал при тушении пожара в жилом доме в Севастополе
При тушении пожара в жилом доме в Севастополе пострадал мужчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе при тушении пожара в жилом доме пострадали мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в ночь на пятницу. Вызов на территорию садоводческого товарищества "Ахтиар" поступил в 01:19.
Пожарные подали на тушение стволы. Люди из дома эвакуировались до приезда экстренных служб, пострадал один мужчина – с отравлением продуктами горения он был госпитализирован, рассказали в МЧС.
От чрезвычайного ведомства работали 16 специалистов и 5 единиц техники. Пожар площадью 70 квадратных метров потушили в 03:05, не допустив распространения. Горели вещи и мебель. Причины и обстоятельства устанавливаются, уточнили спасатели.
На прошлой неделе
пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе.
Также в Севастополе спасатели потушили пожар
у трассы Ялта, горела баня.
25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар
, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.
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