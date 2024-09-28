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В Севастополе горит баня на 200 "квадратах"
В Севастополе горит баня на 200 "квадратах" - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В Севастополе горит баня на 200 "квадратах"
В Севастополе огнеборцы тушат пожар у трассы Ялта – Севастополь. Огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в городском МЧС. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T14:18
2024-09-28T14:18
2024-09-28T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы тушат пожар у трассы Ялта – Севастополь. Огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в городском МЧС.Отмечается, что возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет.25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые домаВ Симферополе сгорели два грузовикаНа пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
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севастополь, происшествия, пожар, мчс севастополя, новости крыма, общество, крым
В Севастополе горит баня на 200 "квадратах"
В Севастополе на площади 200 квадратов горит баня у Ялтинской трассы - МЧС
14:18 28.09.2024 (обновлено: 14:21 28.09.2024)