https://crimea.ria.ru/20240928/v-sevastopole-gorit-banya-na-200-kvadratakh-1140704112.html

В Севастополе горит баня на 200 "квадратах"

В Севастополе горит баня на 200 "квадратах" - РИА Новости Крым, 28.09.2024

В Севастополе горит баня на 200 "квадратах"

В Севастополе огнеборцы тушат пожар у трассы Ялта – Севастополь. Огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в городском МЧС. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T14:18

2024-09-28T14:18

2024-09-28T14:21

севастополь

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мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы тушат пожар у трассы Ялта – Севастополь. Огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в городском МЧС.Отмечается, что возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет.25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые домаВ Симферополе сгорели два грузовикаНа пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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