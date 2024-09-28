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В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов

В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов - РИА Новости Крым, 28.09.2024

В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов

Поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых обнаружили в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T11:06

2024-09-28T11:06

2024-09-28T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых обнаружили в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, которое было обнаружено при прокладке водопровода. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли подтверждение, что на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они в пятницу, 27 сентября, силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".Предположение поисковиков, что на этом месте находится кладбище 242-й горно-стрелковой дивизии, подтвердилось. Кроме того, они обратились за помощью к специалистам, которые занимаются аэрофотосъемкой времен войны, и нашли, как выглядит это захоронение.Единственный не установленный боец - солдат, останки которого нашли вчера первым у самого края. Скорее всего, по предположению поисковиков, он погиб за год до того, как на этом месте появилось кладбище, он лежал за его границами."Мы вчера копали по правой стороне. Частично уже понимаем границы кладбища. Осталось найти еще две стороны. Также будем еще проверять, был ли перенос кладбища по документам. Скорее всего был, иначе бы на этом месте на оказались огороды в послевоенное время", - добавил руководитель поискового объединения.Сегодня поисковики продолжат работать, будут делать разметку. В понедельник к ним на помощь снова придет техника.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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