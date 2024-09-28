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В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов
В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов
Поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых обнаружили в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T11:06
2024-09-28T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых обнаружили в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, которое было обнаружено при прокладке водопровода. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли подтверждение, что на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они в пятницу, 27 сентября, силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".Предположение поисковиков, что на этом месте находится кладбище 242-й горно-стрелковой дивизии, подтвердилось. Кроме того, они обратились за помощью к специалистам, которые занимаются аэрофотосъемкой времен войны, и нашли, как выглядит это захоронение.Единственный не установленный боец - солдат, останки которого нашли вчера первым у самого края. Скорее всего, по предположению поисковиков, он погиб за год до того, как на этом месте появилось кладбище, он лежал за его границами."Мы вчера копали по правой стороне. Частично уже понимаем границы кладбища. Осталось найти еще две стороны. Также будем еще проверять, был ли перенос кладбища по документам. Скорее всего был, иначе бы на этом месте на оказались огороды в послевоенное время", - добавил руководитель поискового объединения.Сегодня поисковики продолжат работать, будут делать разметку. В понедельник к ним на помощь снова придет техника.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов
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крым, керчь, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, общество, новости крыма
В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов

Имена девяти советских бойцов удалось установить на воинском кладбище под Керчью

11:06 28.09.2024
 
© РИА Новости КрымПод Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых обнаружили в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, которое было обнаружено при прокладке водопровода. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.
Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли подтверждение, что на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они в пятницу, 27 сентября, силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск".
"Вчера до конца дня подняли останки десяти человек, имена девяти удалось установить. Нашли самодельные медальоны из гильз, в которых были записки с именами. Мы сделали запрос в центральный архив Министерства обороны, и нам дали ссылку на погребальную книгу. В ней есть список людей, которые находятся в каждой могиле, так мы установили, в каких могилах находятся какие бойцы", - рассказал Николай Шевченко.
Предположение поисковиков, что на этом месте находится кладбище 242-й горно-стрелковой дивизии, подтвердилось. Кроме того, они обратились за помощью к специалистам, которые занимаются аэрофотосъемкой времен войны, и нашли, как выглядит это захоронение.
Единственный не установленный боец - солдат, останки которого нашли вчера первым у самого края. Скорее всего, по предположению поисковиков, он погиб за год до того, как на этом месте появилось кладбище, он лежал за его границами.
"Мы вчера копали по правой стороне. Частично уже понимаем границы кладбища. Осталось найти еще две стороны. Также будем еще проверять, был ли перенос кладбища по документам. Скорее всего был, иначе бы на этом месте на оказались огороды в послевоенное время", - добавил руководитель поискового объединения.
Сегодня поисковики продолжат работать, будут делать разметку. В понедельник к ним на помощь снова придет техника.
"Надеемся, что к понедельнику у нас будет уже 90% всей информации, которую можно собрать по этому кладбищу", - подытожил Николай Шевченко.
В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов. Личность одного из них удалось установить по медали. После его останки передали родственникам.
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