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В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов - РИА Новости Крым, 15.09.2024
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
Останки трех советских бойцов нашли поисковики в поселке Маяк под Керчью. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T10:51
2024-09-15T11:03
эксклюзивы риа новости крым
керчь
история
великая отечественная война
керченско-эльтигенская десантная операции
память
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки трех советских бойцов нашли поисковики в поселке Маяк под Керчью. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.По словам поисковика, в поселке Маяк было античное городище, сейчас там работают археологи: готовят территорию под водопровод. А немного ниже, под домами, строители вели траншею под этот водопровод.Командиру поискового отряда сообщили, что в земле обнаружены человеческие кости. Виктор Густой приехал на место. Ему удалось зачистить это место и выяснить, что найдены останки двух советских бойцов – они подзахоронены вместе.Оба бойца были захоронены на глубине 1 метр 20 сантиметров. Часть их костей нашли еще в земле, которая осталась от рытья траншеи. Останки третьего бойца обнаружили в начале траншеи. Поисковая операция на этом месте будет продолжаться.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника ЭльтигенаОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
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РИА Новости Крым
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керчь, история, великая отечественная война, керченско-эльтигенская десантная операции, память, крым в великой отечественной войне
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов

Останки трех советских бойцов Эльтигена нашли поисковики в поселке под Керчью

10:51 15.09.2024 (обновлено: 11:03 15.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВ поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки трех советских бойцов нашли поисковики в поселке Маяк под Керчью. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.
"Нашли их еще 11 сентября. Тогда я начал их эксгумировать. Закончили вчера, 14 сентября, символично – в День города", – поделился он.
По словам поисковика, в поселке Маяк было античное городище, сейчас там работают археологи: готовят территорию под водопровод. А немного ниже, под домами, строители вели траншею под этот водопровод.
Командиру поискового отряда сообщили, что в земле обнаружены человеческие кости. Виктор Густой приехал на место. Ему удалось зачистить это место и выяснить, что найдены останки двух советских бойцов – они подзахоронены вместе.
© РИА Новости КрымВ поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов

"Также найдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира. Находки и подтвердили, что это наши, советские бойцы. Шинельная пуговица означает, что это, по всей видимости, поздняя осень 1943 года – Керченско-Эльтигенский десант", – уточнил Виктор Густой.

© РИА Новости КрымНайдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира
Найдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым
Найдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира
Оба бойца были захоронены на глубине 1 метр 20 сантиметров. Часть их костей нашли еще в земле, которая осталась от рытья траншеи. Останки третьего бойца обнаружили в начале траншеи. Поисковая операция на этом месте будет продолжаться.
В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКерчьИсторияВеликая Отечественная войнаКерченско-Эльтигенская десантная операцииПамятьКрым в Великой Отечественной войне
 
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