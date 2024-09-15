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В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов

В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов - РИА Новости Крым, 15.09.2024

В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов

Останки трех советских бойцов нашли поисковики в поселке Маяк под Керчью. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T10:51

2024-09-15T10:51

2024-09-15T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки трех советских бойцов нашли поисковики в поселке Маяк под Керчью. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.По словам поисковика, в поселке Маяк было античное городище, сейчас там работают археологи: готовят территорию под водопровод. А немного ниже, под домами, строители вели траншею под этот водопровод.Командиру поискового отряда сообщили, что в земле обнаружены человеческие кости. Виктор Густой приехал на место. Ему удалось зачистить это место и выяснить, что найдены останки двух советских бойцов – они подзахоронены вместе.Оба бойца были захоронены на глубине 1 метр 20 сантиметров. Часть их костей нашли еще в земле, которая осталась от рытья траншеи. Останки третьего бойца обнаружили в начале траншеи. Поисковая операция на этом месте будет продолжаться.В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника ЭльтигенаОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, история, великая отечественная война, керченско-эльтигенская десантная операции, память, крым в великой отечественной войне