В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
Останки трех советских бойцов Эльтигена нашли поисковики в поселке под Керчью
10:51 15.09.2024 (обновлено: 11:03 15.09.2024)
© РИА Новости КрымВ поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Останки трех советских бойцов нашли поисковики в поселке Маяк под Керчью. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.
"Нашли их еще 11 сентября. Тогда я начал их эксгумировать. Закончили вчера, 14 сентября, символично – в День города", – поделился он.
По словам поисковика, в поселке Маяк было античное городище, сейчас там работают археологи: готовят территорию под водопровод. А немного ниже, под домами, строители вели траншею под этот водопровод.
Командиру поискового отряда сообщили, что в земле обнаружены человеческие кости. Виктор Густой приехал на место. Ему удалось зачистить это место и выяснить, что найдены останки двух советских бойцов – они подзахоронены вместе.
© РИА Новости КрымВ поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
© РИА Новости Крым
В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
"Также найдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира. Находки и подтвердили, что это наши, советские бойцы. Шинельная пуговица означает, что это, по всей видимости, поздняя осень 1943 года – Керченско-Эльтигенский десант", – уточнил Виктор Густой.
© РИА Новости КрымНайдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира
© РИА Новости Крым
Найдены две советские металлические пуговицы: одна от шинели, другая от мундира
Оба бойца были захоронены на глубине 1 метр 20 сантиметров. Часть их костей нашли еще в земле, которая осталась от рытья траншеи. Останки третьего бойца обнаружили в начале траншеи. Поисковая операция на этом месте будет продолжаться.
В прошлом году в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря после мощного шторма поисковики нашли останки 11 бойцов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: