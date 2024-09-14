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День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие
День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие - РИА Новости Крым, 14.09.2024
День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие
Керчь отмечает День города - сегодня ей исполняется 2624 года, 51 год назад Керчи присвоено звание города-героя. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T10:49
2024-09-14T10:49
2024-09-14T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Керчь отмечает День города - сегодня ей исполняется 2624 года, 51 год назад Керчи присвоено звание города-героя.Праздничная суббота началась с авто-мотопробега "Минувших лет святая память". Его организатор - начальник отдела по межнациональным отношениям городской администрации Сергей Ворончихин рассказал РИА Новости Крым, что заявки на участие подали 50 владельцев автомашин и столько же мотоциклистов. Большинство участников – местные жители, трое – из Анапы.Праздничные мероприятия будут проходить в городе два дня.В субботу, 14 сентября, в ДК "Корабел" в 16.00 состоится праздничный концерт "Мы лучшие города не знаем, мы чувствуем его душой!" В Комсомольском парке в это же время начнутся соревнования для детей "Гонки на радиоуправляемых машинках", а в 17.00 пройдет конкурс рисунков на асфальте "Город глазами детей".В 17.00 на общественной зоне "На Адмиралтейском" создадут мурал "Во славу города-героя".В воскресенье, 15 сентября, в 16.00 в ДК "Корабел" начнется концерт Всероссийского молодежного фестиваля "Крым-Мост-Фест".Все выходные в музеях Керчи вход будет бесплатным. День открытых дверей пройдет в Картинной галерее, Лапидарии, музее "Эльтигенского десанта", Музее древностей, Мелек-Чесменском кургане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж "Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости КерчьДень рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна
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керчь, новости, крым, новости крыма, городская среда, общество, праздники и памятные даты
День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие
День города в Керчи начался с авто-мотопробега
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым.
Керчь отмечает День города - сегодня ей исполняется 2624 года, 51 год назад Керчи присвоено звание города-героя
.
Праздничная суббота началась с авто-мотопробега "Минувших лет святая память". Его организатор - начальник отдела по межнациональным отношениям городской администрации Сергей Ворончихин рассказал РИА Новости Крым
, что заявки на участие подали 50 владельцев автомашин и столько же мотоциклистов. Большинство участников – местные жители, трое – из Анапы.
"Стартовал пробег возле Аджимушкайских каменоломен. Далее колонна, проехав через центр города, отправится в поселок Героевское", - сказал Сергей Ворончихин.
Праздничные мероприятия будут проходить в городе два дня.
В субботу, 14 сентября, в ДК "Корабел" в 16.00 состоится праздничный концерт "Мы лучшие города не знаем, мы чувствуем его душой!" В Комсомольском парке в это же время начнутся соревнования для детей "Гонки на радиоуправляемых машинках", а в 17.00 пройдет конкурс рисунков на асфальте "Город глазами детей".
В 17.00 на общественной зоне "На Адмиралтейском" создадут мурал "Во славу города-героя".
В воскресенье, 15 сентября, в 16.00 в ДК "Корабел" начнется концерт Всероссийского молодежного фестиваля "Крым-Мост-Фест".
Все выходные в музеях Керчи вход будет бесплатным. День открытых дверей пройдет в Картинной галерее, Лапидарии, музее "Эльтигенского десанта", Музее древностей, Мелек-Чесменском кургане.
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