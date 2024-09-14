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День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие

День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие - РИА Новости Крым, 14.09.2024

День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие

Керчь отмечает День города - сегодня ей исполняется 2624 года, 51 год назад Керчи присвоено звание города-героя. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T10:49

2024-09-14T10:49

2024-09-14T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Керчь отмечает День города - сегодня ей исполняется 2624 года, 51 год назад Керчи присвоено звание города-героя.Праздничная суббота началась с авто-мотопробега "Минувших лет святая память". Его организатор - начальник отдела по межнациональным отношениям городской администрации Сергей Ворончихин рассказал РИА Новости Крым, что заявки на участие подали 50 владельцев автомашин и столько же мотоциклистов. Большинство участников – местные жители, трое – из Анапы.Праздничные мероприятия будут проходить в городе два дня.В субботу, 14 сентября, в ДК "Корабел" в 16.00 состоится праздничный концерт "Мы лучшие города не знаем, мы чувствуем его душой!" В Комсомольском парке в это же время начнутся соревнования для детей "Гонки на радиоуправляемых машинках", а в 17.00 пройдет конкурс рисунков на асфальте "Город глазами детей".В 17.00 на общественной зоне "На Адмиралтейском" создадут мурал "Во славу города-героя".В воскресенье, 15 сентября, в 16.00 в ДК "Корабел" начнется концерт Всероссийского молодежного фестиваля "Крым-Мост-Фест".Все выходные в музеях Керчи вход будет бесплатным. День открытых дверей пройдет в Картинной галерее, Лапидарии, музее "Эльтигенского десанта", Музее древностей, Мелек-Чесменском кургане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж "Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости КерчьДень рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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