Рейтинг@Mail.ru
"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240712/nevidimaya-fortifikatsiya-chem-udivlyayut-gostey-v-den-kreposti-kerch-1138799046.html
"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь
"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь - РИА Новости Крым, 12.07.2024
"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь
День Крепости Керчь празднуют в городе двух морей ежегодно в июле. Как проходит первый из трех дней мероприятия – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T15:54
2024-07-12T15:55
эксклюзивы риа новости крым
крым
керчь
крепость керчь
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
татьяна умрихина
культура
крым в истории: секреты, факты, фото
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130070408_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_17bb31f8a1f4431a264b0611c353e1cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. День Крепости Керчь празднуют в городе двух морей ежегодно в июле. Как проходит первый из трех дней мероприятия – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.Открытие Дня крепостиНесмотря на июльский зной, в пятницу утром на территории крепости собралось немало народа. В 11.00 состоялось торжественное поднятие флага крепости."Сегодня день флага крепости. Почему он нам так дорог? Потому что в 2012 году, когда все российское и русское было запрещено, мы решили поднять Андреевский флаг ради правды, ради справедливости", - сказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Заведующий керченской крепостью Юрий Белик рассказал РИА Новости Крым, что дата празднования выбрана условно."Это сделано для удобства керчан и гостей города. Это самое пиковое время, когда посещают крепость Керчь. Увязана она и с другой датой – Днем взятия Бастилии. Также это связано с историческими событиями: началом возведения самых ранних русских построек, бастионов", - пояснил Юрий Белик.Две праздничные экскурсииГости праздника отправляются на экскурсию "Цитадель форта Тотлебен". Их проведут по капонирам форта, расскажут историю порохового погреба, покажут Царскую арку, Северные ворота, казармы, и разрешат подняться на высшую точку крепости – холм высотой 110 м над уровнем моря. Это самая высокая точка и самой Керчи. Отсюда открывается вид на всю территорию крепости и на Крымский мост.На территории крепости действуют четыре экскурсионных маршрута, на которых можно получить представление об устройстве "невидимой крепости": ее не видно ни с суши, ни с моря.Но в эти праздничные дни, с пятницы по воскресенье, экскурсии будут проводиться по двум популярным маршрутам: "Цитадель форта Тотлебен" и "Ак-Бурун. Начало". Туристы смогут ощутить масштаб крепости, узнать судьбы воинов в годы Крымской и Великой Отечественной войн.По случаю праздника действуют акционные цены на входные билеты.Историческая реконструкцияНа территории крепости находятся люди в теплой форме солдат Крымской войны. Кажется, что жара им ни по чем. Это реконструкторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя. Они представляют 32-й Суздальский пехотный полк."Этот полк прославился во время Крымской войны, участвовал практически во всех полевых сражениях. Он достойно себя показал на бастионах Севастополя. Приезжаем сюда уже несколько лет подряд", - поделились реконструкторы.Гости из Севастополя рассказали, что воссоздают эпоху Крымской войны, начиная от формы одежды, заканчивая амуницией и оружием.Некоторые части каски найдены в местах сражения. Тут же представлено и воссозданное оружие, которым воевали пехотинцы.Чем еще удивят посетителейПод навесом в теньке сидят дети и взрослые. Они мастерят поделки из глины на мастер-классе гончарной мастерской Восточно-Крымского музея-заповедника. Здесь же можно познакомиться с волонтерами, которые участвуют в расчистке крепости Керчь.В прошлом году День крепости Керчь был приурочен к 170-летию Крымской войны. На ее территории установили отреставрированный фрагмент памятника, воздвигнутого на месте Инкерманского сражения 1854 года. Он был сооружен британской армией в 1856 году в память обо всех погибших.Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепостиСколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в КрымуИммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130070408_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_50c4c47d6c184a184ea8799cd3920909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, крепость керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), татьяна умрихина, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, общество, туризм в крыму, туризм
"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь

В День крепости Керчь проходят мастер-классы и реконструкция сражения Крымской войны

15:54 12.07.2024 (обновлено: 15:55 12.07.2024)
 
© РИА Новости КрымДень Крепости в Керчи. Экскурсия по форту Тотлебен
День Крепости в Керчи. Экскурсия по форту Тотлебен - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. День Крепости Керчь празднуют в городе двух морей ежегодно в июле. Как проходит первый из трех дней мероприятия – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.

Открытие Дня крепости

Несмотря на июльский зной, в пятницу утром на территории крепости собралось немало народа. В 11.00 состоялось торжественное поднятие флага крепости.
"Сегодня день флага крепости. Почему он нам так дорог? Потому что в 2012 году, когда все российское и русское было запрещено, мы решили поднять Андреевский флаг ради правды, ради справедливости", - сказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Заведующий керченской крепостью Юрий Белик рассказал РИА Новости Крым, что дата празднования выбрана условно.
"Это сделано для удобства керчан и гостей города. Это самое пиковое время, когда посещают крепость Керчь. Увязана она и с другой датой – Днем взятия Бастилии. Также это связано с историческими событиями: началом возведения самых ранних русских построек, бастионов", - пояснил Юрий Белик.
© РИА Новости КрымПоднятие флага крепости "Керчь"
Поднятие флага крепости Керчь - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым
Поднятие флага крепости "Керчь"

Две праздничные экскурсии

Гости праздника отправляются на экскурсию "Цитадель форта Тотлебен". Их проведут по капонирам форта, расскажут историю порохового погреба, покажут Царскую арку, Северные ворота, казармы, и разрешат подняться на высшую точку крепости – холм высотой 110 м над уровнем моря. Это самая высокая точка и самой Керчи. Отсюда открывается вид на всю территорию крепости и на Крымский мост.
"На сегодня расчистка крепости продолжается. Официальная площадь заповедника 200 га, а так крепость на порядок больше, почти все 200 га открыты для посещения в составе экскурсионных групп. Исключение – аварийные или закрытые по разным причинам участки", - говорит Юрий Белик.
На территории крепости действуют четыре экскурсионных маршрута, на которых можно получить представление об устройстве "невидимой крепости": ее не видно ни с суши, ни с моря.
Но в эти праздничные дни, с пятницы по воскресенье, экскурсии будут проводиться по двум популярным маршрутам: "Цитадель форта Тотлебен" и "Ак-Бурун. Начало". Туристы смогут ощутить масштаб крепости, узнать судьбы воинов в годы Крымской и Великой Отечественной войн.
По случаю праздника действуют акционные цены на входные билеты.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи. Экскурсия
День Крепости в Керчи. Экскурсия
© Анна Карпенко
День Крепости в Керчи. Экскурсия

Историческая реконструкция

На территории крепости находятся люди в теплой форме солдат Крымской войны. Кажется, что жара им ни по чем. Это реконструкторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя. Они представляют 32-й Суздальский пехотный полк.
"Этот полк прославился во время Крымской войны, участвовал практически во всех полевых сражениях. Он достойно себя показал на бастионах Севастополя. Приезжаем сюда уже несколько лет подряд", - поделились реконструкторы.
Гости из Севастополя рассказали, что воссоздают эпоху Крымской войны, начиная от формы одежды, заканчивая амуницией и оружием.
"Это каска времен эпохи Николая I. Он ее сам разработал. Но она не показала себя в бою, к тому же была тяжелая, у солдата уставала голова. Поэтому после первого Альминского сражения русские солдаты их выбросили", - проводят мини-экскурсию реконструкторы.
Некоторые части каски найдены в местах сражения. Тут же представлено и воссозданное оружие, которым воевали пехотинцы.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба История Таврики
1 из 4
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
© Анна Карпенко
© РИА Новости Крым32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
32-й Суздальский полк - реконструкоторы военно-исторического клуба Гранада из Севастополя
2 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
32-й Суздальский полк - реконструкоторы военно-исторического клуба Гранада из Севастополя
3 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
32-й Суздальский полк - реконструкоторы военно-исторического клуба Гранада из Севастополя
4 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
1 из 4
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
© Анна Карпенко
2 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
3 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
4 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым

Чем еще удивят посетителей

Под навесом в теньке сидят дети и взрослые. Они мастерят поделки из глины на мастер-классе гончарной мастерской Восточно-Крымского музея-заповедника. Здесь же можно познакомиться с волонтерами, которые участвуют в расчистке крепости Керчь.
В субботу на территории крепости откроют памятный знак воинам защитникам и освободителям Керченской крепости и города Керчи в рамках мероприятия "День памяти защитников и освободителей Крепости".
В прошлом году День крепости Керчь был приурочен к 170-летию Крымской войны. На ее территории установили отреставрированный фрагмент памятника, воздвигнутого на месте Инкерманского сражения 1854 года. Он был сооружен британской армией в 1856 году в память обо всех погибших.
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.
Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепости
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКерчьКрепость КерчьВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Татьяна УмрихинаКультураКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияОбществоТуризм в КрымуТуризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
16:08В Запорожской области начали строить детскую больницу
16:03Обстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
15:59В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно
15:55Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов
15:54"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь
15:40В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет
15:23Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область
15:04В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа
14:48В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
14:35Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТО
14:10Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
13:50Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК
13:30Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
13:03Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
13:03В очереди на Крымский мост стоят почти 400 машин
12:39При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования
12:17Аномальная жара накроет Крым
12:13Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
12:05В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими
Лента новостейМолния