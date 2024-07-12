https://crimea.ria.ru/20240712/nevidimaya-fortifikatsiya-chem-udivlyayut-gostey-v-den-kreposti-kerch-1138799046.html

"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь

"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь - РИА Новости Крым, 12.07.2024

"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь

День Крепости Керчь празднуют в городе двух морей ежегодно в июле. Как проходит первый из трех дней мероприятия – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T15:54

2024-07-12T15:54

2024-07-12T15:55

эксклюзивы риа новости крым

крым

керчь

крепость керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

татьяна умрихина

культура

крым в истории: секреты, факты, фото

история

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130070408_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_17bb31f8a1f4431a264b0611c353e1cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. День Крепости Керчь празднуют в городе двух морей ежегодно в июле. Как проходит первый из трех дней мероприятия – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.Открытие Дня крепостиНесмотря на июльский зной, в пятницу утром на территории крепости собралось немало народа. В 11.00 состоялось торжественное поднятие флага крепости."Сегодня день флага крепости. Почему он нам так дорог? Потому что в 2012 году, когда все российское и русское было запрещено, мы решили поднять Андреевский флаг ради правды, ради справедливости", - сказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Заведующий керченской крепостью Юрий Белик рассказал РИА Новости Крым, что дата празднования выбрана условно."Это сделано для удобства керчан и гостей города. Это самое пиковое время, когда посещают крепость Керчь. Увязана она и с другой датой – Днем взятия Бастилии. Также это связано с историческими событиями: началом возведения самых ранних русских построек, бастионов", - пояснил Юрий Белик.Две праздничные экскурсииГости праздника отправляются на экскурсию "Цитадель форта Тотлебен". Их проведут по капонирам форта, расскажут историю порохового погреба, покажут Царскую арку, Северные ворота, казармы, и разрешат подняться на высшую точку крепости – холм высотой 110 м над уровнем моря. Это самая высокая точка и самой Керчи. Отсюда открывается вид на всю территорию крепости и на Крымский мост.На территории крепости действуют четыре экскурсионных маршрута, на которых можно получить представление об устройстве "невидимой крепости": ее не видно ни с суши, ни с моря.Но в эти праздничные дни, с пятницы по воскресенье, экскурсии будут проводиться по двум популярным маршрутам: "Цитадель форта Тотлебен" и "Ак-Бурун. Начало". Туристы смогут ощутить масштаб крепости, узнать судьбы воинов в годы Крымской и Великой Отечественной войн.По случаю праздника действуют акционные цены на входные билеты.Историческая реконструкцияНа территории крепости находятся люди в теплой форме солдат Крымской войны. Кажется, что жара им ни по чем. Это реконструкторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя. Они представляют 32-й Суздальский пехотный полк."Этот полк прославился во время Крымской войны, участвовал практически во всех полевых сражениях. Он достойно себя показал на бастионах Севастополя. Приезжаем сюда уже несколько лет подряд", - поделились реконструкторы.Гости из Севастополя рассказали, что воссоздают эпоху Крымской войны, начиная от формы одежды, заканчивая амуницией и оружием.Некоторые части каски найдены в местах сражения. Тут же представлено и воссозданное оружие, которым воевали пехотинцы.Чем еще удивят посетителейПод навесом в теньке сидят дети и взрослые. Они мастерят поделки из глины на мастер-классе гончарной мастерской Восточно-Крымского музея-заповедника. Здесь же можно познакомиться с волонтерами, которые участвуют в расчистке крепости Керчь.В прошлом году День крепости Керчь был приурочен к 170-летию Крымской войны. На ее территории установили отреставрированный фрагмент памятника, воздвигнутого на месте Инкерманского сражения 1854 года. Он был сооружен британской армией в 1856 году в память обо всех погибших.Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепостиСколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в КрымуИммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, крепость керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), татьяна умрихина, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, общество, туризм в крыму, туризм