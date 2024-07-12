"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь
В День крепости Керчь проходят мастер-классы и реконструкция сражения Крымской войны
15:54 12.07.2024 (обновлено: 15:55 12.07.2024)
© РИА Новости КрымДень Крепости в Керчи. Экскурсия по форту Тотлебен
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. День Крепости Керчь празднуют в городе двух морей ежегодно в июле. Как проходит первый из трех дней мероприятия – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.
Открытие Дня крепости
Несмотря на июльский зной, в пятницу утром на территории крепости собралось немало народа. В 11.00 состоялось торжественное поднятие флага крепости.
"Сегодня день флага крепости. Почему он нам так дорог? Потому что в 2012 году, когда все российское и русское было запрещено, мы решили поднять Андреевский флаг ради правды, ради справедливости", - сказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Заведующий керченской крепостью Юрий Белик рассказал РИА Новости Крым, что дата празднования выбрана условно.
"Это сделано для удобства керчан и гостей города. Это самое пиковое время, когда посещают крепость Керчь. Увязана она и с другой датой – Днем взятия Бастилии. Также это связано с историческими событиями: началом возведения самых ранних русских построек, бастионов", - пояснил Юрий Белик.
© РИА Новости КрымПоднятие флага крепости "Керчь"
© РИА Новости Крым
Поднятие флага крепости "Керчь"
Две праздничные экскурсии
Гости праздника отправляются на экскурсию "Цитадель форта Тотлебен". Их проведут по капонирам форта, расскажут историю порохового погреба, покажут Царскую арку, Северные ворота, казармы, и разрешат подняться на высшую точку крепости – холм высотой 110 м над уровнем моря. Это самая высокая точка и самой Керчи. Отсюда открывается вид на всю территорию крепости и на Крымский мост.
"На сегодня расчистка крепости продолжается. Официальная площадь заповедника 200 га, а так крепость на порядок больше, почти все 200 га открыты для посещения в составе экскурсионных групп. Исключение – аварийные или закрытые по разным причинам участки", - говорит Юрий Белик.
На территории крепости действуют четыре экскурсионных маршрута, на которых можно получить представление об устройстве "невидимой крепости": ее не видно ни с суши, ни с моря.
Но в эти праздничные дни, с пятницы по воскресенье, экскурсии будут проводиться по двум популярным маршрутам: "Цитадель форта Тотлебен" и "Ак-Бурун. Начало". Туристы смогут ощутить масштаб крепости, узнать судьбы воинов в годы Крымской и Великой Отечественной войн.
По случаю праздника действуют акционные цены на входные билеты.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи. Экскурсия
© Анна Карпенко
День Крепости в Керчи. Экскурсия
Историческая реконструкция
На территории крепости находятся люди в теплой форме солдат Крымской войны. Кажется, что жара им ни по чем. Это реконструкторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя. Они представляют 32-й Суздальский пехотный полк.
"Этот полк прославился во время Крымской войны, участвовал практически во всех полевых сражениях. Он достойно себя показал на бастионах Севастополя. Приезжаем сюда уже несколько лет подряд", - поделились реконструкторы.
Гости из Севастополя рассказали, что воссоздают эпоху Крымской войны, начиная от формы одежды, заканчивая амуницией и оружием.
"Это каска времен эпохи Николая I. Он ее сам разработал. Но она не показала себя в бою, к тому же была тяжелая, у солдата уставала голова. Поэтому после первого Альминского сражения русские солдаты их выбросили", - проводят мини-экскурсию реконструкторы.
Некоторые части каски найдены в местах сражения. Тут же представлено и воссозданное оружие, которым воевали пехотинцы.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
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День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
© Анна Карпенко
© РИА Новости Крым32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
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32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
3 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
4 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
1 из 4
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
© Анна Карпенко
2 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
3 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
4 из 4
32-й "Суздальский полк" - реконструкоторы военно-исторического клуба "Гранада" из Севастополя
© РИА Новости Крым
Чем еще удивят посетителей
Под навесом в теньке сидят дети и взрослые. Они мастерят поделки из глины на мастер-классе гончарной мастерской Восточно-Крымского музея-заповедника. Здесь же можно познакомиться с волонтерами, которые участвуют в расчистке крепости Керчь.
В субботу на территории крепости откроют памятный знак воинам защитникам и освободителям Керченской крепости и города Керчи в рамках мероприятия "День памяти защитников и освободителей Крепости".
В прошлом году День крепости Керчь был приурочен к 170-летию Крымской войны. На ее территории установили отреставрированный фрагмент памятника, воздвигнутого на месте Инкерманского сражения 1854 года. Он был сооружен британской армией в 1856 году в память обо всех погибших.
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.
Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.
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