https://crimea.ria.ru/20230517/v-krymu-zayavili-ob-ugroze-razrusheniya-kerchenskoy-kreposti-1128786836.html

В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепости

В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепости - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепости

Крепости "Керчь" угрожает разрушение после потопа 2021 года – комплексу нужны срочные противоаварийные работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T19:13

2023-05-17T19:13

2023-05-17T19:13

крым

культура

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

восстановление объектов культуры в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Крепости "Керчь" угрожает разрушение после потопа 2021 года – комплексу нужны срочные противоаварийные работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов.Угрозы разрушения в Керченской крепостиПо словам Фролова, сильно пострадали от аномальных осадков восемь объектов комплекса сооружений крепости, что угрожает их дальнейшим разрушением.Он подчеркнул, что сейчас здесь ведутся дополнительные обмерные работы. Однако крепость находится в оползнеопасной зоне, поэтому "основная задача – найти способ остановить этот процесс, чтобы не дать разрушаться объекту дальше".Именно этим, по словам сотрудника музея, сейчас занимаются проектировщики. В рамках госконтракта по программе восстановления и сохранения объектов культурного наследия, пострадавших от паводков в Крыму в 2021 году, они разрабатывают научно-проектную и проектно-сметную документацию. Это ООО "Керамет" и ООО "Реставрационная строительная компания", обе из Симферополя.Программа их восстановления после потопаВсего в программу вошли 12 объектов культурного наследия (ОКН). Пятую позицию в списке занимают как раз упомянутые восемь строений комплекса крепости "Керчь".Также среди наиболее пострадавших Царский курган, который сейчас закрыт для посещения, и Мелек-Чесменский курган, подвергшийся затоплению: уровень воды после потопа внутри погребальной камеры и коридора достигал 30 см. Такая же участь постигла склеп Деметры. Сложная ситуация и на территории мемориального комплекса "Аджимушкай"."После второго потопа, в августе, тут произошло другое изменение, которое касается не только подтопления мемориального комплекса, но и образования провала. Он находится на территории объекта культурного наследия, но в отдалении порядка 20-30 метров и не представляет никакой опасности для посетителей: территория эта огорожена, допуска туда нет. В самом музее-заповеднике в настоящее время проводятся экскурсии", – уточнил Фролов.Также в списке место, где располагается госпиталь Эльтигенского десанта, крепость Ени-Кале, дом Месаксуди (Керченский музей древностей), археологический комплекс "Древний город Нимфей", Архитектурно-археологический комплекс "Древний город Пантикапей", а также два жилых дома середины XIX – XX вв.Он отметил, что процесс разработки такой документации очень продолжительный. Например, весь 2022 год был потрачен только на согласования такой работы и ее стоимости. Сейчас научно-проектная документация готова и согласована научно-методическим советом Минкульта для семи объектов, на подходе еще два. И лишь после этого может быть запущен следующий этап – подготовка проектно-сметной документации. Но и она должна пройти определенную процедуру государственной экспертизы, подчеркнул Фролов."И только после того, как появится определенная стоимость, можно будет приступать к основным работам", – пояснил представитель музея.Большая победаПо словам генерального директора Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяны Умрихиной, уже одно то, что процесс начат, – большая победа.Она добавила, что потолок сумм, необходимых на противоаварийные работы и сохранение объектов, не обозначен: "Не поставили планку. Какая сумма получится в результате их проекта, что нужно, чтобы спасти памятник, такая и будет подана".Ранее председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков заявил, что объекты культурного наследия, пострадавшие в Крыму от потопов летом 2021 года, восстановят в трехлетней перспективе.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за сто лет: Аксенов оценил масштабы разгула стихии в КрымуВ Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммыПамятник героям Эльтигена в Керчи реконструируют за 20 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230404/v-sevastopole-spasut-ot-razrusheniya-pervyy-pamyatnik-osvoboditelyam-goroda-1127982197.html

https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

https://crimea.ria.ru/20221226/statistika-vozrozhdeniya-skolko-pamyatnikov-vosstanovili-v-krymu-za-god-1126140303.html

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