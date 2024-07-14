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День рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна

День рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна - РИА Новости Крым, 14.07.2024

День рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна

В Керчи во второе воскресенье июля традиционно отмечают самый главный праздник города – День рыбака. Как в городе двух морей в течение выходных создавали... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T16:53

2024-07-14T16:53

2024-07-14T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи во второе воскресенье июля традиционно отмечают самый главный праздник города – День рыбака. Как в городе двух морей в течение выходных создавали местным жителям и гостям приподнятое настроение – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.Рыбный пирКакой же праздник без угощения? Все выходные в центре Керчи возле набережной угощали ухой, жареными бычками, пеленгасом в кляре, барабулей. Тут же растянулись торговые ряды с разнообразием рыбы: тарань, судак, камбала, вомер, бычки, креветки и рыбные консервы местного производства.Рядом расположилась яркая ярмарка прикладного искусства, лейтмотив ее – морская тематика. И, конечно же, праздник обязательно должен быть с музыкальным сопровождением – его обеспечили местные музыканты.Пища для умаЛюбители истории могли посетить две бесплатные экскурсии: совершить "Променад на Набережной из XVIII в XXI век" вместе с начинающими экскурсоводами и узнать, почему Керчь издревле считается городом рыбаков, от экскурсовода Светланы Вовк.В античные времена древние греки приплыли с территории современной Турции на территорию современной Керчи и основали здесь город Пантикапей. Его название в переводе означает "рыбный путь".При раскопках здесь находят монеты с изображением рыб. А при строительстве Крымского моста, по словам экскурсовода, найдены блюда, на которых размещены рисунки с этими морскими обитателями.Светлана Вовк подводит к памятнику Александру Пушкину на набережной и переносит туристов в 1820 год, когда поэт посетил город. Он обратил внимание, что возле каждого дома здесь вялилась рыба.Еще один интересный факт – в начале XX века в Керчи было 87 заводов по переработке сельди. А первый День рыбака здесь отпраздновали 11 июля 1965 года. Тогда на море выстраивались сейнера, а на набережной собиралось до 80 тысяч человек.Познакомиться с историей морского дела можно было и на Дне открытых дверей в "Морском музее якоря" на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета.Его основатель Виктор Густой рассказал РИА Новости Крым, что сейчас в коллекции более 150 якорей разных эпох. К празднику он поставил здесь макет рыбака. Также недавно музей пополнился новыми макетами кораблей-парусников, морскими компасами, немецкими веслами. А встречает гостей в музее осьминог, изготовленный руками местного умельца.Апогеем Дня рыбака стал традиционный праздник Нептуна, который в прошлом году был отменен. На этот раз он прошел не на набережной, а на территории пляжа "Московский". Бог морей приплыл на лодке и поздравил всех с Днем рыбака. И, конечно же, тоже угостил всех ухой.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь отметила День рыбака по-новому: как это былоУ берегов Крыма растет объем вылова рыбыМиллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях

https://crimea.ria.ru/20240714/byvshiy-kapitan-norda-den-rybaka-vstrechayu-na-rabote-1138797544.html

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