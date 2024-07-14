День рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна
В Керчи отпраздновали День рыбака
© РИА Новости КрымДень рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи во второе воскресенье июля традиционно отмечают самый главный праздник города – День рыбака. Как в городе двух морей в течение выходных создавали местным жителям и гостям приподнятое настроение – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.
Рыбный пир
Какой же праздник без угощения? Все выходные в центре Керчи возле набережной угощали ухой, жареными бычками, пеленгасом в кляре, барабулей. Тут же растянулись торговые ряды с разнообразием рыбы: тарань, судак, камбала, вомер, бычки, креветки и рыбные консервы местного производства.
Рядом расположилась яркая ярмарка прикладного искусства, лейтмотив ее – морская тематика. И, конечно же, праздник обязательно должен быть с музыкальным сопровождением – его обеспечили местные музыканты.
© РИА Новости КрымГастрономический фестиваль "Рыбный пир"
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Гастрономический фестиваль "Рыбный пир"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГастрономический фестиваль "Рыбный пир"
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Гастрономический фестиваль "Рыбный пир"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка прикладного искусства
3 из 4
Ярмарка прикладного искусства
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка прикладного искусства
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Ярмарка прикладного искусства
© РИА Новости Крым
1 из 4
Гастрономический фестиваль "Рыбный пир"
© РИА Новости Крым
2 из 4
Гастрономический фестиваль "Рыбный пир"
© РИА Новости Крым
3 из 4
Ярмарка прикладного искусства
© РИА Новости Крым
4 из 4
Ярмарка прикладного искусства
© РИА Новости Крым
Пища для ума
Любители истории могли посетить две бесплатные экскурсии: совершить "Променад на Набережной из XVIII в XXI век" вместе с начинающими экскурсоводами и узнать, почему Керчь издревле считается городом рыбаков, от экскурсовода Светланы Вовк.
В античные времена древние греки приплыли с территории современной Турции на территорию современной Керчи и основали здесь город Пантикапей. Его название в переводе означает "рыбный путь".
"Греков удивило не только количество рыбы здесь, но и ее качество. Рыба была второй статьей торговли Боспорского царства после хлеба", – рассказывает Светлана Вовк.
При раскопках здесь находят монеты с изображением рыб. А при строительстве Крымского моста, по словам экскурсовода, найдены блюда, на которых размещены рисунки с этими морскими обитателями.
Светлана Вовк подводит к памятнику Александру Пушкину на набережной и переносит туристов в 1820 год, когда поэт посетил город. Он обратил внимание, что возле каждого дома здесь вялилась рыба.
"В 1821 году граф Воронцов разрешает открытие здесь порта и после приглашает сюда мастера по засолке сельди. По его рецепту здесь до сих пор солят эту рыбу", – добавляет экскурсовод.
Еще один интересный факт – в начале XX века в Керчи было 87 заводов по переработке сельди. А первый День рыбака здесь отпраздновали 11 июля 1965 года. Тогда на море выстраивались сейнера, а на набережной собиралось до 80 тысяч человек.
Познакомиться с историей морского дела можно было и на Дне открытых дверей в "Морском музее якоря" на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета.
Его основатель Виктор Густой рассказал РИА Новости Крым, что сейчас в коллекции более 150 якорей разных эпох. К празднику он поставил здесь макет рыбака. Также недавно музей пополнился новыми макетами кораблей-парусников, морскими компасами, немецкими веслами. А встречает гостей в музее осьминог, изготовленный руками местного умельца.
© РИА Новости КрымДень открытых дверей в "Морском музее якоря"
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День открытых дверей в "Морском музее якоря"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень открытых дверей в "Морском музее якоря"
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День открытых дверей в "Морском музее якоря"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень открытых дверей в "Морском музее якоря"
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День открытых дверей в "Морском музее якоря"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкскурсия "Рыбацкая слава Керчи"
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Экскурсия "Рыбацкая слава Керчи"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкскурсия "Рыбацкая слава Керчи"
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Экскурсия "Рыбацкая слава Керчи"
© РИА Новости Крым
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День открытых дверей в "Морском музее якоря"
© РИА Новости Крым
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День открытых дверей в "Морском музее якоря"
© РИА Новости Крым
3 из 5
День открытых дверей в "Морском музее якоря"
© РИА Новости Крым
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Экскурсия "Рыбацкая слава Керчи"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Экскурсия "Рыбацкая слава Керчи"
© РИА Новости Крым
Апогеем Дня рыбака стал традиционный праздник Нептуна, который в прошлом году был отменен. На этот раз он прошел не на набережной, а на территории пляжа "Московский". Бог морей приплыл на лодке и поздравил всех с Днем рыбака. И, конечно же, тоже угостил всех ухой.
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