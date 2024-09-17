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Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
Высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T15:21
2024-09-17T15:21
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
выборы
единый день голосования - 2024
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов."Активность была хорошая. Нетрадиционную для местных выборов успешность выборной кампании мы связываем с тем, что люди увидели результаты работы всех органов власти. Преобразования за последние 5-10 лет настолько масштабны и значительны, что градус доверия к власти находится на высоком уровне - выше даже, чем в 2014 году", - сказал Константинов.По его словам, в составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. А там, где произошли замены, депутатские кресла в ряде случаев заняли участники СВО, ветераны Афганской войны, волонтеры, общественники - "все неравнодушные и активные люди".Также, по словам Константинова, в числе приоритетных задач - строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения."Более 20 школ новых не хватает, порядка 200 нуждаются в капремонте. Дошкольное образование - тоже еще остаются вопросы. По здравоохранению я ставил вопрос таким образом, чтобы сконцентрироваться на качестве медицинских услуг, проблеме с персоналом", - перечислил председатель госсовета.В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было. Пятипроцентный барьер в республике преодолели три партии, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборыПолитолог оценила явку на выборах в Крыму и СевастополеВ Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), выборы, единый день голосования - 2024, крым, новости крыма, общество
Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

Хорошая явка на выборах в Крыму говорит о растущем доверии людей к власти - Константинов

15:21 17.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Активность была хорошая. Нетрадиционную для местных выборов успешность выборной кампании мы связываем с тем, что люди увидели результаты работы всех органов власти. Преобразования за последние 5-10 лет настолько масштабны и значительны, что градус доверия к власти находится на высоком уровне - выше даже, чем в 2014 году", - сказал Константинов.
По его словам, в составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. А там, где произошли замены, депутатские кресла в ряде случаев заняли участники СВО, ветераны Афганской войны, волонтеры, общественники - "все неравнодушные и активные люди".
"Мы точно понимаем новые рубежи, что хотим еще сделать. Вопросы безопасности. Неурегулированность вопроса с признанием Крыма - мы хотим добиться, чтобы весь мир признал Крым российским. Очень серьезная задача - повысить уровень влияния депутатского корпуса на решение проблем людей", - перечислил спикер крымского парламента.
Также, по словам Константинова, в числе приоритетных задач - строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения.
"Более 20 школ новых не хватает, порядка 200 нуждаются в капремонте. Дошкольное образование - тоже еще остаются вопросы. По здравоохранению я ставил вопрос таким образом, чтобы сконцентрироваться на качестве медицинских услуг, проблеме с персоналом", - перечислил председатель госсовета.
В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было. Пятипроцентный барьер в республике преодолели три партии, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.
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