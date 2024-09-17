https://crimea.ria.ru/20240917/konstantinov-obyasnil-khoroshuyu-yavku-na-vyborakh-v-krymu-1140403884.html

Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

Высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T15:21

2024-09-17T15:21

2024-09-17T15:21

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

выборы

единый день голосования - 2024

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Высокая избирательная активность на выборах в Крыму свидетельствует о высоком уровне доверия к власти у крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов."Активность была хорошая. Нетрадиционную для местных выборов успешность выборной кампании мы связываем с тем, что люди увидели результаты работы всех органов власти. Преобразования за последние 5-10 лет настолько масштабны и значительны, что градус доверия к власти находится на высоком уровне - выше даже, чем в 2014 году", - сказал Константинов.По его словам, в составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. А там, где произошли замены, депутатские кресла в ряде случаев заняли участники СВО, ветераны Афганской войны, волонтеры, общественники - "все неравнодушные и активные люди".Также, по словам Константинова, в числе приоритетных задач - строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения."Более 20 школ новых не хватает, порядка 200 нуждаются в капремонте. Дошкольное образование - тоже еще остаются вопросы. По здравоохранению я ставил вопрос таким образом, чтобы сконцентрироваться на качестве медицинских услуг, проблеме с персоналом", - перечислил председатель госсовета.В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было. Пятипроцентный барьер в республике преодолели три партии, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборыПолитолог оценила явку на выборах в Крыму и СевастополеВ Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), выборы, единый день голосования - 2024, крым, новости крыма, общество