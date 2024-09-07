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Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка

Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка

Первый день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов прошел без существенных нарушений, явка... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T08:45

2024-09-07T08:45

2024-09-07T08:58

единый день голосования - 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Первый день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов прошел без существенных нарушений, явка составила 18,6%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.Ряд обращений, которые принимали Избирком, территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии, оперативно рассмотрены, по ним принимаются законные решения, добавил председатель регионального Избиркома.В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, рассказал Малышев, и напомнил, что у правоохранителей имеется четкий алгоритм действий, связанных с этой ситуаций. "Меры были приняты, как и все меры по соблюдению общественного порядка. Никаких срывов Избирательного процесса не было", – подчеркнул глава Избиркома.И добавил, что в субботу, 7 сентября, второй день голосования начался штатно, все 1129 избирательных участков открыли свои двери ровно в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.В первый день основного периода голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали 38,17% избирателей, сообщал ранее Севгоризбирком.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в КрымуБолее 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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