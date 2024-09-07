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Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка
Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка
Первый день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов прошел без существенных нарушений, явка... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T08:45
2024-09-07T08:58
единый день голосования - 2024
михаил малышев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Первый день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов прошел без существенных нарушений, явка составила 18,6%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.Ряд обращений, которые принимали Избирком, территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии, оперативно рассмотрены, по ним принимаются законные решения, добавил председатель регионального Избиркома.В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, рассказал Малышев, и напомнил, что у правоохранителей имеется четкий алгоритм действий, связанных с этой ситуаций. "Меры были приняты, как и все меры по соблюдению общественного порядка. Никаких срывов Избирательного процесса не было", – подчеркнул глава Избиркома.И добавил, что в субботу, 7 сентября, второй день голосования начался штатно, все 1129 избирательных участков открыли свои двери ровно в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.В первый день основного периода голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали 38,17% избирателей, сообщал ранее Севгоризбирком.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в КрымуБолее 6 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Крыму
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РИА Новости Крым
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единый день голосования - 2024, михаил малышев, новости крыма, избирательная комиссия республики крым, избирком крыма, выборы, общество, крым, инфографика
Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка

Явка на выборы в Крыму в первый день голосования составила 18,6% – Избирком

08:45 07.09.2024 (обновлено: 08:58 07.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Первый день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов прошел без существенных нарушений, явка составила 18,6%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.
"По состоянию на 20 часов 6 сентября в Республике Крым проголосовали 274344 избирателя, что составляет 18,61%. Каких-либо серьезных нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на исход голосования, зафиксировано не было", – сказал Малышев.
Явка избирателей в первый день голосования в КрымуЯвка избирателей в первый день голосования в Крыму
Ряд обращений, которые принимали Избирком, территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии, оперативно рассмотрены, по ним принимаются законные решения, добавил председатель регионального Избиркома.
В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, рассказал Малышев, и напомнил, что у правоохранителей имеется четкий алгоритм действий, связанных с этой ситуаций. "Меры были приняты, как и все меры по соблюдению общественного порядка. Никаких срывов Избирательного процесса не было", – подчеркнул глава Избиркома.
И добавил, что в субботу, 7 сентября, второй день голосования начался штатно, все 1129 избирательных участков открыли свои двери ровно в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.
В первый день основного периода голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали 38,17% избирателей, сообщал ранее Севгоризбирком.
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Единый день голосования - 2024Михаил МалышевНовости КрымаИзбирательная комиссия Республики КрымИзбирком КрымаВыборыОбществоКрым
 
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