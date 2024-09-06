https://crimea.ria.ru/20240906/v-storone-ostavatsya-nelzya-aksenov-progolosoval-na-vyborakh-v-krymu-1140164815.html

"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2024

"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T10:03

2024-09-06T10:03

2024-09-06T10:05

крым

новости крыма

выборы

политика

сергей аксенов

выборы в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140167055_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_f7e72f83dfed23ec9512d22b405f0f8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.С 6 по 8 сентября в 83 регионах России, в том числе и в Крыму, проходят выборы. Около четырех тысяч избирательных кампаний охватят около 57 миллионов избирателей по всей стране. В Крыму и Севастополе выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.В Крыму зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит голосование на выборах в СимферополеЕдиный день голосования - обстановка на участках в КерчиУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, выборы, политика, сергей аксенов, выборы в крыму и севастополе, видео