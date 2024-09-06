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"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2024
"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T10:03
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политика
сергей аксенов
выборы в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.С 6 по 8 сентября в 83 регионах России, в том числе и в Крыму, проходят выборы. Около четырех тысяч избирательных кампаний охватят около 57 миллионов избирателей по всей стране. В Крыму и Севастополе выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.В Крыму зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит голосование на выборах в СимферополеЕдиный день голосования - обстановка на участках в КерчиУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги
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"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Глава Крыма Аксенов проголосовал на выборах в Симферополе

10:03 06.09.2024 (обновлено: 10:05 06.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Точно в стороне от происходящего оставаться нельзя. Я всегда говорю, что даже наблюдать со стороны всегда хуже, чем самому участвовать и принимать решения, которые дальше будут влиять на будущее Крыма и России", - сказал он журналистам.
С 6 по 8 сентября в 83 регионах России, в том числе и в Крыму, проходят выборы. Около четырех тысяч избирательных кампаний охватят около 57 миллионов избирателей по всей стране. В Крыму и Севастополе выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.
В Крыму зарегистрированы более 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий и 31 временная комиссия в медицинских учреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков.
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