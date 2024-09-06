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Как проходит голосование на выборах в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Как проходит голосование на выборах в Симферополе
Как проходит голосование на выборах в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Как проходит голосование на выборах в Симферополе
В Симферополе голосование на выборах депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходит в штатном режиме,... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T08:47
2024-09-06T09:43
крым
выборы
новости крыма
михаил малышев
избирательный участок
избирком крыма
выборы в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе голосование на выборах депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходит в штатном режиме, обстановка на участках спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.Избирательный участок № 272 открылся ровно в 8 утра. Здесь в списках 1510 избирателей. Проголосовать на этом, как и на остальных участках республики, можно в ближайшие три дня - до 8 сентября включительно. Однако уже сейчас, отметила председатель, наблюдается высокая явка. Одной из первых здесь проголосовала жительница Симферополя Ирина.За процессом выборов следят несколько наблюдателей, в том числе от Общественной палаты Крыма.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Как ранее сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева, в рамках проведения выборов в парламент Крыма и местные советы избиркомы отказали 97 кандидатам в депутаты различных уровней, что составляет порядка 1,5% от общего числа выдвиженцев в регионе.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не было, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый день голосования в России: как он пройдет в КрымуГолосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
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крым, выборы, новости крыма, михаил малышев, избирательный участок, избирком крыма, выборы в крыму и севастополе
Как проходит голосование на выборах в Симферополе

Избирательные участки Симферополя работают штатно и без сбоев - члены комиссий

08:47 06.09.2024 (обновлено: 09:43 06.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе голосование на выборах депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходит в штатном режиме, обстановка на участках спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Избирательный участок № 272 открылся ровно в 8 утра. Здесь в списках 1510 избирателей.

"Комиссия участка № 272 полностью подготовлена и открыта к приему желающих проголосовать, - рассказала председатель комиссии Филоненко Ольга. - На сегодняшний день по спискам зарегистрировано 1510 избирателей, из них 33 человека изъявили желание проголосовать вне помещения, по месту своего нахождения".

Проголосовать на этом, как и на остальных участках республики, можно в ближайшие три дня - до 8 сентября включительно. Однако уже сейчас, отметила председатель, наблюдается высокая явка.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
Одной из первых здесь проголосовала жительница Симферополя Ирина.

"Пришла с утра, перед работой. Это мой долг - проголосовать, хочу, чтобы в стране был порядок", - говорит она.

За процессом выборов следят несколько наблюдателей, в том числе от Общественной палаты Крыма.

"На данный момент все спокойно, в штатном режиме проходит. Люди приходят, осознают важность избирательного процесса", - говорит наблюдатель Анна Морозова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
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Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
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Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
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Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
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Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
Как ранее сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева, в рамках проведения выборов в парламент Крыма и местные советы избиркомы отказали 97 кандидатам в депутаты различных уровней, что составляет порядка 1,5% от общего числа выдвиженцев в регионе.
По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не было, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.
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КрымВыборыНовости КрымаМихаил МалышевИзбирательный участокИзбирком КрымаВыборы в Крыму и Севастополе
 
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