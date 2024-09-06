https://crimea.ria.ru/20240906/kak-prokhodit-golosovanie-na-vyborakh-v-simferopole-1140161524.html

Как проходит голосование на выборах в Симферополе

Как проходит голосование на выборах в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Как проходит голосование на выборах в Симферополе

В Симферополе голосование на выборах депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходит в штатном режиме,... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T08:47

2024-09-06T08:47

2024-09-06T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе голосование на выборах депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходит в штатном режиме, обстановка на участках спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.Избирательный участок № 272 открылся ровно в 8 утра. Здесь в списках 1510 избирателей. Проголосовать на этом, как и на остальных участках республики, можно в ближайшие три дня - до 8 сентября включительно. Однако уже сейчас, отметила председатель, наблюдается высокая явка. Одной из первых здесь проголосовала жительница Симферополя Ирина.За процессом выборов следят несколько наблюдателей, в том числе от Общественной палаты Крыма.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Как ранее сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева, в рамках проведения выборов в парламент Крыма и местные советы избиркомы отказали 97 кандидатам в депутаты различных уровней, что составляет порядка 1,5% от общего числа выдвиженцев в регионе.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не было, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый день голосования в России: как он пройдет в КрымуГолосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выборы, новости крыма, михаил малышев, избирательный участок, избирком крыма, выборы в крыму и севастополе