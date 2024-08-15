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Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев
Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев
Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя продлится в течение семи дней в целях максимального обеспечения безопасности избирателей. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T19:48
2024-08-15T19:48
севастополь
михаил развожаев
выборы
политика
общество
безопасность республики крым и севастополя
заксобрание севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя продлится в течение семи дней в целях максимального обеспечения безопасности избирателей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, это необходимо для сокращения числа людей на избирательных участках для повышения их безопасности.Губернатор также добавил, что на выборах в Севастополе будут доступны различные альтернативные варианты участия в процессе, в том числе дистанционное, электронное и голосование на дому.ЦИК ранее принял решение о том, что с 28 августа в восьми приграничных регионах для обеспечения избирательных прав их граждан по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать процесс волеизъявления в помещении для голосования.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая избрание депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Жители Севастополя будут голосовать на новый состав Законодательного собрания, состоящего из 24 депутатов. По мнению руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества, социолога и политолога Натальи Киселевой, в Севастополе партия власти повторит результат предыдущих выборов, набрав относительное большинство голосов по партийным спискам, и даже может улучшить его за счет того, что кандидаты от партии власти одержат победу во всех восьми одномандатных округах, чего не удалось достигнуть в 2019 году.У КПРФ и ЛДПР, по ее мнению, есть шансы на преодоление проходного барьера за счет базового электората в Севастополе, но с худшим результатом, чем в 2019 году. У местных отделений партий "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди" также есть определенные шансы преодолеть 5-процентный порог, но не за счет своего базового электората, а за счет протестного голосования, считает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, выборы, политика, общество, безопасность республики крым и севастополя, заксобрание севастополя, новости крыма
Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев

Голосование на выборах в Заксобрание Севастополя пройдет в течение семи дней – губернатор

19:48 15.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя продлится в течение семи дней в целях максимального обеспечения безопасности избирателей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Центральная избирательная комиссия предоставила право региональным комиссиям в приграничных прифронтовых регионах увеличить время для голосования. Это будет семидневное голосование. Думаю, наша комиссия в ближайшее время такое решение примет", - сказал градоначальник в эфире телеканала СТВ.
По словам Развожаева, это необходимо для сокращения числа людей на избирательных участках для повышения их безопасности.
Губернатор также добавил, что на выборах в Севастополе будут доступны различные альтернативные варианты участия в процессе, в том числе дистанционное, электронное и голосование на дому.
ЦИК ранее принял решение о том, что с 28 августа в восьми приграничных регионах для обеспечения избирательных прав их граждан по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.
Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать процесс волеизъявления в помещении для голосования.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая избрание депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
Жители Севастополя будут голосовать на новый состав Законодательного собрания, состоящего из 24 депутатов. По мнению руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества, социолога и политолога Натальи Киселевой, в Севастополе партия власти повторит результат предыдущих выборов, набрав относительное большинство голосов по партийным спискам, и даже может улучшить его за счет того, что кандидаты от партии власти одержат победу во всех восьми одномандатных округах, чего не удалось достигнуть в 2019 году.
У КПРФ и ЛДПР, по ее мнению, есть шансы на преодоление проходного барьера за счет базового электората в Севастополе, но с худшим результатом, чем в 2019 году. У местных отделений партий "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди" также есть определенные шансы преодолеть 5-процентный порог, но не за счет своего базового электората, а за счет протестного голосования, считает эксперт.
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СевастопольМихаил РазвожаевВыборыПолитикаОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяЗаксобрание СевастополяНовости Крыма
 
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