https://crimea.ria.ru/20240719/adaptatsiya-k-realnosti-chego-zhdat-ot-predstoyaschikh-vyborov-v-rf-i-krymu-1138974334.html

Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму

Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму

Специфика и результаты предстоящих выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний в ряде регионов России, в том числе в Крыму, будут определяться... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T06:02

2024-07-19T06:02

2024-07-19T06:02

выборы

константин костин

крым

россия

мнения

наталья киселева

общество

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/77385/14/773851499_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_d8dd6b24b1ebc0cba13646471247ac33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специфика и результаты предстоящих выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний в ряде регионов России, в том числе в Крыму, будут определяться консолидацией общества вокруг целей и задач специальной военной операции и фактором так называемого "отложенного выбора". Такое мнение высказали политические эксперты в рамках круглого стола, посвященного предстоящему единому дню голосования, на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).По мнению председателя правления ФоРГО Константина Костина, текущая специфика российских выборов определяется так называемой "новой нормальностью". Это состояние общества является следствием адаптации граждан к современной реальности в условиях специальной военной операции, а также работы властей по сохранению социально-экономической и политической стабильности.В то же время электоральное поведение российских граждан объясняется фактором "отложенного выбора", считает Костин. Иными словами, когда цели и задачи СВО будут решены, произойдет частичное возвращение к "старой нормальности". В этой обстановке значительная доля избирателей предъявит к власти новые запросы и обратит внимание на альтернативные политсилы. Этого не произойдет в предстоящий единый день голосования, но уже на думских выборах 2026 года этот фактор может проявиться, прогнозирует аналитик.Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, политолог Александр Асафов считает, что одним из факторов, который повлияет на итоги выборов, в том числе губернаторов, является внутреннее ощущение российских избирателей того, что главный выбор они уже сделали на выборах президента России.Единственная интрига выборов в КрымуС 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний. В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Жители Севастополя в свою очередь будут голосовать на новый состав Законодательного собрания.По мнению руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества, социолога и политолога Натальи Киселевой, высокой электоральной активности в Крыму и Севастополе, как на федеральных выборах или на первых выборах в 2014 году, на предстоящих выборах не ожидается.Говоря о рейтинге партий, Киселева прогнозирует получение "Единой Россией" большинства голосов на выборах в крымский парламент и победу представителей этой политсилы в мажоритарных округах. По словам политолога, серьезной конкуренции партии власти в Крыму нет прежде всего из-за слабости региональных отделений других парламентских партий.Региональным отделениям ЛДПР и КПРФ не удастся повторить свой результат предыдущих выборов 2019 года, когда после непопулярной пенсионной реформы они увеличили свой рейтинг за счет протестного голосования, считает Киселева. Позиции этих политсил ослабляются рядом факторов, в том числе сужением базового электората (КПРФ) и заменой местного руководства (ЛДПР). Вряд ли сможет улучшить свои позиции и местное отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", полагает эксперт.При этом у членов крымского отделения "Новых людей" есть шанс собрать голоса протестного электората, которые на предыдущих выборах после пенсионной реформы получили в Крыму ЛДПР и КПРФ, прогнозирует политолог.У КПРФ и ЛДПР, по мнению аналитика, есть шансы на преодоление проходного барьера за счет базового электората в Севастополе, но с худшим результатом, чем в 2019 году. У местных отделений партий "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди" также есть определенные шансы преодолеть 5-процентный порог, но не за счет своего базового электората, а за счет протестного голосования, считает Киселева.Таким образом, по мнению эксперта, предвыборную ситуацию в Республике Крым и Севастополе можно отнести к категории устойчивых, а единственной электоральной интригой в регионах можно считать вопрос: "Преодолеет или не преодолеет проходной барьер партия "Новые люди"?

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, константин костин, крым, россия, мнения, наталья киселева, общество