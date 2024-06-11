https://crimea.ria.ru/20240611/v-kakuyu-summu-oboydutsya-vybory-v-parlament-kryma-1138031899.html

В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2024

В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

Выборы в Государственный совет Крыма в сентябре этого года обойдутся региональному бюджету в 376 миллионов рублей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T14:07

2024-06-11T14:07

2024-06-11T14:35

выборы

крым

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

михаил малышев

инна гузеева

единый день голосования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832294_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3190594d952b084be4153815e37e998e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Выборы в Государственный совет Крыма в сентябре этого года обойдутся региональному бюджету в 376 миллионов рублей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Малышев отметил, что голосование на выборах в парламент республики и муниципальные органы власти пройдет в этом году в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. Традиционно участковые комиссии будут работать в местах временного пребывания граждан – больницах и следственном изоляторе. Всего в Крыму в единый день голосования в этом году пройдут 265 избирательных кампаний.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Зампредседателя Избиркома Инна Гузеева уточнила, что на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 19 региональных отделений политических партий, которые имеют право участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов-мажоритарщиков. Из них девять отделений партий освобождены от сбора подписей: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые", Коммунистическая партия "Коммунисты России" и Партия пенсионеров "За социальную справедливость".Остальным партиям нужно будет собирать подписи для выдвижения своего списка и одномандатников. Для регистрации республиканского списка кандидатов необходимо собрать не менее 7407 подписей.Крайний срок подачи документов на выдвижение списка и мажоритарщиков – 8 июля, на регистрацию – 13 июля. У Избиркома и территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на принятие решения о регистрации либо об отказе в ней.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию КрымаВ Крыму началось формирование нового состава ИзбиркомаСтали известны результаты выборов президента России в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, михаил малышев, инна гузеева, единый день голосования