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В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
Выборы в Государственный совет Крыма в сентябре этого года обойдутся региональному бюджету в 376 миллионов рублей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T14:07
2024-06-11T14:35
выборы
крым
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
михаил малышев
инна гузеева
единый день голосования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Выборы в Государственный совет Крыма в сентябре этого года обойдутся региональному бюджету в 376 миллионов рублей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Малышев отметил, что голосование на выборах в парламент республики и муниципальные органы власти пройдет в этом году в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. Традиционно участковые комиссии будут работать в местах временного пребывания граждан – больницах и следственном изоляторе. Всего в Крыму в единый день голосования в этом году пройдут 265 избирательных кампаний.Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.Зампредседателя Избиркома Инна Гузеева уточнила, что на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 19 региональных отделений политических партий, которые имеют право участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов-мажоритарщиков. Из них девять отделений партий освобождены от сбора подписей: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые", Коммунистическая партия "Коммунисты России" и Партия пенсионеров "За социальную справедливость".Остальным партиям нужно будет собирать подписи для выдвижения своего списка и одномандатников. Для регистрации республиканского списка кандидатов необходимо собрать не менее 7407 подписей.Крайний срок подачи документов на выдвижение списка и мажоритарщиков – 8 июля, на регистрацию – 13 июля. У Избиркома и территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на принятие решения о регистрации либо об отказе в ней.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию КрымаВ Крыму началось формирование нового состава ИзбиркомаСтали известны результаты выборов президента России в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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353
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выборы, крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, михаил малышев, инна гузеева, единый день голосования
В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

На проведение выборов в парламент Крыма выделено 376 миллионов рублей – Избирком РК

14:07 11.06.2024 (обновлено: 14:35 11.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Выборы в Государственный совет Крыма в сентябре этого года обойдутся региональному бюджету в 376 миллионов рублей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"Сумма, выделенная из бюджета (на проведение выборов в парламент Крыма), составляет порядка 376 миллионов рублей", - сказал глава Избиркома РК.
Малышев отметил, что голосование на выборах в парламент республики и муниципальные органы власти пройдет в этом году в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. Традиционно участковые комиссии будут работать в местах временного пребывания граждан – больницах и следственном изоляторе. Всего в Крыму в единый день голосования в этом году пройдут 265 избирательных кампаний.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 – на мажоритарных одномандатных округах.
Зампредседателя Избиркома Инна Гузеева уточнила, что на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 19 региональных отделений политических партий, которые имеют право участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов-мажоритарщиков. Из них девять отделений партий освобождены от сбора подписей: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые", Коммунистическая партия "Коммунисты России" и Партия пенсионеров "За социальную справедливость".
Остальным партиям нужно будет собирать подписи для выдвижения своего списка и одномандатников. Для регистрации республиканского списка кандидатов необходимо собрать не менее 7407 подписей.
Крайний срок подачи документов на выдвижение списка и мажоритарщиков – 8 июля, на регистрацию – 13 июля. У Избиркома и территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на принятие решения о регистрации либо об отказе в ней.
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