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Стали известны результаты выборов президента России в Крыму

Стали известны результаты выборов президента России в Крыму - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Стали известны результаты выборов президента России в Крыму

По результатам президентских выборов на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T13:29

2024-03-18T13:29

2024-03-18T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. По результатам президентских выборов на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%. Об этом сообщил председатель Избиркома региона Михаил Малышев на заседании в понедельник.Николай Харитонов получил в Крыму 28 051 голос (2,08%). За Владислава Даванкова проголосовали 26 251 крымчанин (1,94%), за Леонида Слуцкого – 17 577 избирателей (1,3%).Как уточнил Малышев, непосредственно на избирательных участках проголосовали почти 912 тысяч крымчан, вне помещений для голосования – более 441 тысячи. Всего приняли участие в выборах 1 353 624 избирателя, что составляет 89,76%.Явка на выборах президента России в регионе составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахЦИК подведет итоги выборов президента России 21 мартаАксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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