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В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах
В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах
Текущие выборы президента Российской Федерации отличались высокой степенью агрессивного воздействия извне. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, пишет... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T12:42
2024-03-18T12:50
выборы президента россии
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
россия
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Текущие выборы президента Российской Федерации отличались высокой степенью агрессивного воздействия извне. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, пишет РИА Новости.Основные дни голосования по выборам президента России проходили с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. С начала голосования зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт Центризбиркома, в том числе 10 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью в 41 минуту. Было заблокировано свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).В целом, с начала кампании по выборам президента было зафиксировано более 12 миллионов кибератак. Это, по словам Памфиловой, в 150 раз больше, чем обычно на выборах. Глава ЦИК при этом добавила, что "в этом Запад был един как никогда против России".Кроме того, фиксировались случаи порчи бюллетеней, вливания различных жидкостей в урны для голосования и даже попытки поджогов.Инциденты произошли и в Крыму. В первый день голосования на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. При этом бюллетени не пострадали, голоса избирателей были учтены.По инциденту в крымской столице возбуждено уголовное дело.Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенямиЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуАксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента РоссииВ Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин
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центризбирком (цик рф), элла памфилова, россия, выборы, кибербезопасность, хакерские атаки, безопасность, новости
В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах

Памфилова: на выборах президента России зафиксировано более 12 миллионов кибератак

12:42 18.03.2024 (обновлено: 12:50 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Текущие выборы президента Российской Федерации отличались высокой степенью агрессивного воздействия извне. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, пишет РИА Новости.
Основные дни голосования по выборам президента России проходили с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ.
"Степень агрессивного воздействия была небывалой. Никогда мы такого не испытывали. Всегда есть внешнее воздействие, на всех выборах, мы к этому привыкли, это перманентный вопрос, но степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна", - заявила Памфилова в ходе брифинга.
С начала голосования зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт Центризбиркома, в том числе 10 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью в 41 минуту. Было заблокировано свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В целом, с начала кампании по выборам президента было зафиксировано более 12 миллионов кибератак. Это, по словам Памфиловой, в 150 раз больше, чем обычно на выборах. Глава ЦИК при этом добавила, что "в этом Запад был един как никогда против России".
Кроме того, фиксировались случаи порчи бюллетеней, вливания различных жидкостей в урны для голосования и даже попытки поджогов.
Инциденты произошли и в Крыму. В первый день голосования на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. При этом бюллетени не пострадали, голоса избирателей были учтены.
По инциденту в крымской столице возбуждено уголовное дело.
Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.
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