https://crimea.ria.ru/20240318/aksenov-poyasnil-vysokuyu-yavku-krymchan-na-vybory-prezidenta-rossii-1135793446.html

Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России

Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России

Крымчане никогда не сомневались в правильности выбора, который они сделали 10 лет назад, об этом свидетельствует традиционно высокая явка на президентские... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T10:39

2024-03-18T10:39

2024-03-18T10:39

выборы президента россии

крым

сергей аксенов

выборы

владимир путин (политик)

день воссоединения с россией

политика

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымчане никогда не сомневались в правильности выбора, который они сделали 10 лет назад, об этом свидетельствует традиционно высокая явка на президентские выборы и колоссальная поддержка Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 93,60% голосов. Явка на выборах президента России в регионе составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - МатвиенкоПервопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назадО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов

https://crimea.ria.ru/20240318/putin-otsenil-vysokuyu-yavku-v-krymu-i-novykh-regionakh-rossii-1135789967.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, выборы, владимир путин (политик), день воссоединения с россией, политика, общество, новости крыма