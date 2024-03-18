Рейтинг@Mail.ru
Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240318/aksenov-poyasnil-vysokuyu-yavku-krymchan-na-vybory-prezidenta-rossii-1135793446.html
Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России
Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России
Крымчане никогда не сомневались в правильности выбора, который они сделали 10 лет назад, об этом свидетельствует традиционно высокая явка на президентские... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T10:39
2024-03-18T10:39
выборы президента россии
крым
сергей аксенов
выборы
владимир путин (политик)
день воссоединения с россией
политика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135651647_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe5c876311df7b665fec0ee455b5c5c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымчане никогда не сомневались в правильности выбора, который они сделали 10 лет назад, об этом свидетельствует традиционно высокая явка на президентские выборы и колоссальная поддержка Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 93,60% голосов. Явка на выборах президента России в регионе составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - МатвиенкоПервопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назадО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
https://crimea.ria.ru/20240318/putin-otsenil-vysokuyu-yavku-v-krymu-i-novykh-regionakh-rossii-1135789967.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135651647_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63bdaf90c8128ee2957e195ec536d8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, выборы, владимир путин (политик), день воссоединения с россией, политика, общество, новости крыма
Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России

Крым никогда не сомневался в правильности своего выбора – Аксенов об итогах голосования

10:39 18.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымчане никогда не сомневались в правильности выбора, который они сделали 10 лет назад, об этом свидетельствует традиционно высокая явка на президентские выборы и колоссальная поддержка Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 93,60% голосов. Явка на выборах президента России в регионе составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.
"Этот высокий результат говорит сам за себя – мы никогда не сомневались в правильности выбора, сделанного в 2014 году, никакие санкции и усилия западных политиков не заставили крымчан изменить свое мнение", - написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко
Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад
О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
01:08Выборы президента России
Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России
 
Выборы президента РоссииКрымСергей АксеновВыборыВладимир Путин (политик)День Воссоединения с РоссиейПолитикаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию
12:11Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма
12:04Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
11:34Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД
11:25ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта
11:15Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК
11:04В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ
10:58Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах
10:39Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России
10:2811 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
09:59Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко
09:3110 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
09:30Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
09:06В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин
08:59Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
08:48В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT
08:33Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад
08:17Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика
08:01СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов
07:55О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
Лента новостейМолния