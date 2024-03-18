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В Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах
В Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах
После обработки всех бюллетеней в Севастополе подвели предварительные итоги выборов президента России. По данным Севгоризбиркома, лидирует Владимир Путин. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T06:48
2024-03-18T06:48
2024-03-18T06:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. После обработки всех бюллетеней в Севастополе подвели предварительные итоги выборов президента России. По данным Севгоризбиркома, лидирует Владимир Путин.Отмечается, что явка на выборах в городе-герое составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей.На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос). По итогам президентских выборов Владимир Путин признался, что явка на голосовании в Крыму и в новых регионах превзошла все его ожидания, и такое доверие еще раз свидетельствует о правильности решений по защите Крыма, Донбасса и Новороссии.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах РоссииЭто преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетенейМы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
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севастополь, выборы, политика, общество, севгоризбирком, новости крыма, крым
В Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах
В Севастополе после обработки 100% бюллетеней на выборах президента России лидирует Путин
06:48 18.03.2024 (обновлено: 06:55 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. После обработки всех бюллетеней в Севастополе подвели предварительные итоги выборов президента России. По данным Севгоризбиркома, лидирует Владимир Путин.
Отмечается, что явка на выборах в городе-герое составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей.
"По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Севастополя с результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей", - сказано в сообщении.
На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).
По итогам президентских выборов Владимир Путин признался, что явка на голосовании в Крыму и в новых регионах превзошла
все его ожидания, и такое доверие еще раз свидетельствует о правильности решений по защите Крыма, Донбасса и Новороссии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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