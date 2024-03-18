https://crimea.ria.ru/20240318/eto-prestuplenie---putin-rasskazal-ob-otvetstvennosti-za-porchu-byulleteney-1135788915.html

Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней

Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней

Президент России Владимир Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах. По словам президента, это уголовно наказуемо, правоохранительные... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T00:37

2024-03-18T00:37

2024-03-18T00:37

владимир путин (политик)

выборы президента россии

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общество

выборы

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах. По словам президента, это уголовно наказуемо, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом."Некоторые портили бюллетени - это плохо. Если вы сами не хотите голосовать - это одно дело, а если вы решили нагадить тем людям, которые решили выполнить свой гражданский долг - это наплевательски, это просто недемократично. Какая же это демократия? Кто-то проголосовал, а кто-то испортил их бюллетени. Это преступление, и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и будут поступать", - сказал глава российского государства на пресс-конференции в своем выборном штабе в Гостином дворе.При этом он похвалил оппозицию, за призывы в адрес избирателей приходить на участки:Президет подчеркнул, что считает состоявшиеся выборов в России полностью демократичными."Мы все соратники. В этой связи я хочу, прежде всего, поблагодарить граждан России - мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на участки и проголосовали. Это чрезвычайно важная вещь. Источником власти в стране является российский народ и от голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации - это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, науки, образования - по всем направлениям", - сказал президент.Особые слова благодарности президент выразил российским воинам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают безопасность страны.Он подчеркнул, что результаты выборов - подтверждение доверия со стороны граждан и поблагодарил всех граждан станы за поддержку. Также Путин поблагодарил волонтеров штаба за их работу, назвал ее важной для всей страны, позволяющей консолидировать страну и создавать условия для развития России, чтобы она становилось еще крепче, сильнее, эффективнее - для этого есть все условия. По словам президента, небольшое количество жалоб на выборах говорит о высоком качестве работы Избиркомов.Явка на выборах президента в целом по стране составила 74,22%, сообщал ранее ЦИК. Очная явка - 73,33%.Явка на ДЭГ - 94% - это абсолютный мировой рекорд, рассказал глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. Инфраструктура ДЭГ в целом справилась. "Ростелеком" заявил, что Россия справилась со всеми кибератаками в период выборов, при том, что атаки на все ресурсы не прекращались в течение всех дней голосования.По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,24% голосов.Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента России: как прошел заключительный день голосованияИтоги выборов президента России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, выборы, выборы президента россии