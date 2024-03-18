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Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней
Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней
Президент России Владимир Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах. По словам президента, это уголовно наказуемо, правоохранительные... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T00:37
2024-03-18T00:37
2024-03-18T00:37
владимир путин (политик)
выборы президента россии
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общество
выборы
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах. По словам президента, это уголовно наказуемо, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом."Некоторые портили бюллетени - это плохо. Если вы сами не хотите голосовать - это одно дело, а если вы решили нагадить тем людям, которые решили выполнить свой гражданский долг - это наплевательски, это просто недемократично. Какая же это демократия? Кто-то проголосовал, а кто-то испортил их бюллетени. Это преступление, и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и будут поступать", - сказал глава российского государства на пресс-конференции в своем выборном штабе в Гостином дворе.При этом он похвалил оппозицию, за призывы в адрес избирателей приходить на участки:Президет подчеркнул, что считает состоявшиеся выборов в России полностью демократичными."Мы все соратники. В этой связи я хочу, прежде всего, поблагодарить граждан России - мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на участки и проголосовали. Это чрезвычайно важная вещь. Источником власти в стране является российский народ и от голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации - это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, науки, образования - по всем направлениям", - сказал президент.Особые слова благодарности президент выразил российским воинам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают безопасность страны.Он подчеркнул, что результаты выборов - подтверждение доверия со стороны граждан и поблагодарил всех граждан станы за поддержку. Также Путин поблагодарил волонтеров штаба за их работу, назвал ее важной для всей страны, позволяющей консолидировать страну и создавать условия для развития России, чтобы она становилось еще крепче, сильнее, эффективнее - для этого есть все условия. По словам президента, небольшое количество жалоб на выборах говорит о высоком качестве работы Избиркомов.Явка на выборах президента в целом по стране составила 74,22%, сообщал ранее ЦИК. Очная явка - 73,33%.Явка на ДЭГ - 94% - это абсолютный мировой рекорд, рассказал глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. Инфраструктура ДЭГ в целом справилась. "Ростелеком" заявил, что Россия справилась со всеми кибератаками в период выборов, при том, что атаки на все ресурсы не прекращались в течение всех дней голосования.По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,24% голосов.Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента России: как прошел заключительный день голосованияИтоги выборов президента России
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владимир путин (политик), россия, общество, выборы, выборы президента россии
Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетеней
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах. По словам президента, это уголовно наказуемо, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом.
"Некоторые портили бюллетени - это плохо. Если вы сами не хотите голосовать - это одно дело, а если вы решили нагадить тем людям, которые решили выполнить свой гражданский долг - это наплевательски, это просто недемократично. Какая же это демократия? Кто-то проголосовал, а кто-то испортил их бюллетени. Это преступление, и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и будут поступать", - сказал глава российского государства на пресс-конференции в своем выборном штабе в Гостином дворе.
При этом он похвалил оппозицию, за призывы в адрес избирателей приходить на участки:
"Если шли призывы прийти голосовать - за это похвалю. И я, когда призывал голосовать, не агитировал за себя - это моя обязанность - призывать граждан идти на выборы. Если и оппозиция просила проголосовать - это хорошо. Но эффекта этого не имело".
Президет подчеркнул, что считает состоявшиеся выборов в России полностью демократичными.
"Мы все соратники. В этой связи я хочу, прежде всего, поблагодарить граждан России - мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на участки и проголосовали. Это чрезвычайно важная вещь. Источником власти в стране является российский народ и от голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации - это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, науки, образования - по всем направлениям", - сказал президент.
Особые слова благодарности президент выразил российским воинам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают безопасность страны.
"У нас впереди много задач, но когда мы консолидированы - и для всех это стало понятно - кто бы нас не хотел запугать, подавить нашу волю, наше сознание - ни у кого никогда ничего подобного не получалось, сейчас не получилось и не получится никогда. А мы, наоборот, чувствуем себя как одна единая семья", - заявил глава российского государства.
Он подчеркнул, что результаты выборов - подтверждение доверия со стороны граждан и поблагодарил всех граждан станы за поддержку. Также Путин поблагодарил волонтеров штаба за их работу, назвал ее важной для всей страны, позволяющей консолидировать страну и создавать условия для развития России, чтобы она становилось еще крепче, сильнее, эффективнее - для этого есть все условия. По словам президента, небольшое количество жалоб на выборах говорит о высоком качестве работы Избиркомов.
Явка на ДЭГ - 94% - это абсолютный мировой рекорд
, рассказал глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. Инфраструктура ДЭГ в целом справилась. "Ростелеком" заявил, что Россия справилась со всеми кибератаками в период выборов, при том, что атаки на все ресурсы не прекращались в течение всех дней голосования.
По данным ЦИК, после подсчета протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,24% голосов.
Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.
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