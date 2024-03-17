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Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
В Запорожской области явка избирателей за три дня голосования составила более 85%, в Луганской Народной Республике - более 83%, сообщают региональные Избиркомы. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T20:35
2024-03-17T20:35
2024-03-17T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Запорожской области явка избирателей за три дня голосования составила более 85%, в Луганской Народной Республике - более 83%, сообщают региональные Избиркомы.В Запорожской области по состоянию на 15.00 явка избирателей на выборах президента России составила 85,02%."Закрылись избирательные участки. Начался подсчет голосов", - сообщили в запорожском областном Избиркоме. Голосование на территории новых регионов продолжалось до 16 часов.Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%, сообщал ранее областной Избирком по итогам третьего, заключительного дня основного голосования на выборах президента Российской Федерации. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФЯвка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%В России проголосовали более 70 процентов избирателей
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новости, выборы, выборы президента россии, запорожская область, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), общество, россия
Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
Данные региональных Избиркомов по явке в Запорожской области и ЛНР