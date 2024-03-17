https://crimea.ria.ru/20240317/v-rossii-progolosovali-bolee-70-protsentov-izbirateley-1135775710.html

В России проголосовали более 70 процентов избирателей

В России проголосовали более 70 процентов избирателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В России проголосовали более 70 процентов избирателей

Явка избирателей на выборах президента России к 16:03 мск составила 70,01%, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T16:50

2024-03-17T16:50

2024-03-17T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России к 16:03 мск составила 70,01%, сообщается на сайте ЦИК.Совокупная явка по участкам с учетом дистанционного голосования составляет 70,81%.Участки уже закрылись в новых регионах России, где выборы президента проходили впервые. Во всех четырех субъектах явка избирателей превысила 80%. Также голосование завершено на Дальнем Востоке и в восьми сибирских регионах.В Крыму голосование продолжается до 20.00. Явка избирателей по состоянию на 15:00 в республике превысила 81%, проголосовали более 1 млн 232 тыс. избирателей. Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежомЧетко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейНе как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы, общество, центризбирком (цик рф), новости