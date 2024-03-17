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В России проголосовали более 70 процентов избирателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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В России проголосовали более 70 процентов избирателей
В России проголосовали более 70 процентов избирателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В России проголосовали более 70 процентов избирателей
Явка избирателей на выборах президента России к 16:03 мск составила 70,01%, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:50
2024-03-17T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России к 16:03 мск составила 70,01%, сообщается на сайте ЦИК.Совокупная явка по участкам с учетом дистанционного голосования составляет 70,81%.Участки уже закрылись в новых регионах России, где выборы президента проходили впервые. Во всех четырех субъектах явка избирателей превысила 80%. Также голосование завершено на Дальнем Востоке и в восьми сибирских регионах.В Крыму голосование продолжается до 20.00. Явка избирателей по состоянию на 15:00 в республике превысила 81%, проголосовали более 1 млн 232 тыс. избирателей. Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежомЧетко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейНе как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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россия, выборы, общество, центризбирком (цик рф), новости
В России проголосовали более 70 процентов избирателей

ЦИК РФ: явка на выборах президента России в целом по стране превысила 70%

16:50 17.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы президента России в регионах
Выборы президента России в регионах - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России к 16:03 мск составила 70,01%, сообщается на сайте ЦИК.
"Ход голосования - 70,01%", - приводит данные Избирком.
Совокупная явка по участкам с учетом дистанционного голосования составляет 70,81%.
Участки уже закрылись в новых регионах России, где выборы президента проходили впервые. Во всех четырех субъектах явка избирателей превысила 80%. Также голосование завершено на Дальнем Востоке и в восьми сибирских регионах.
В Крыму голосование продолжается до 20.00. Явка избирателей по состоянию на 15:00 в республике превысила 81%, проголосовали более 1 млн 232 тыс. избирателей.
Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.
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