https://crimea.ria.ru/20240317/yavka-izbirateley-na-vyborakh-v-krymu-prevysila-81-1135774403.html

Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%

Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81% - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%

Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T16:07

2024-03-17T16:07

2024-03-17T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома РК Инна Гузеева.Она напомнила, что голосование в республике продлится до 20:00, после чего участковые комиссии приступят к подсчету голосов и составлению итоговых протоколов.Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейМой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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