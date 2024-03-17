Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240317/yavka-izbirateley-na-vyborakh-v-krymu-prevysila-81-1135774403.html
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:07
2024-03-17T16:23
выборы президента россии
крым
новости
новости крыма
выборы
избирком крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135774725_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b0772d8e6f0cac906a41554ab6d4184d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома РК Инна Гузеева.Она напомнила, что голосование в республике продлится до 20:00, после чего участковые комиссии приступят к подсчету голосов и составлению итоговых протоколов.Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейМой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135774725_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_66fcb1c87ccc1dee796f405813fa2d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости крыма, выборы, избирком крыма
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%

В Крыму по состоянию на 15:00 проголосовали 81,76 % избирателей

16:07 17.03.2024 (обновлено: 16:23 17.03.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома РК Инна Гузеева.

"По состоянию на 15:00 в Республике Крым проголосовали 1 232 001 избиратель, что составляет 81,76 %. Также на 15:00, по данным портала ДЭГ, проголосовали 121 449 избирателей, и это 92% от общего количества избирателей по дистанционному электронному голосованию", - сообщила она.

Она напомнила, что голосование в республике продлится до 20:00, после чего участковые комиссии приступят к подсчету голосов и составлению итоговых протоколов.
Явка избирателей в Крыму по состоянию на 15:00 17 мартаЯвка избирателей в Крыму по состоянию на 15:00 17 марта
Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей
Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя
Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
 
Выборы президента РоссииКрымНовостиНовости КрымаВыборыИзбирком Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
18:16Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
18:09В Крыму на день изменится расписание поездов
17:54Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
17:51Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
17:21Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют
17:0911 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
16:57Украинский Ми-8 сбит у границы с Белгородской областью
16:50В России проголосовали более 70 процентов избирателей
16:36Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород
16:25Крымчан ждет короткая рабочая неделя
16:07Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
16:03Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
15:5310 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну
15:21Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками
14:53Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
14:40ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
14:37Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
14:31Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
14:18Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
Лента новостейМолния