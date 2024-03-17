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Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:07
2024-03-17T16:07
2024-03-17T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома РК Инна Гузеева.Она напомнила, что голосование в республике продлится до 20:00, после чего участковые комиссии приступят к подсчету голосов и составлению итоговых протоколов.Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейМой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
В Крыму по состоянию на 15:00 проголосовали 81,76 % избирателей
16:07 17.03.2024 (обновлено: 16:23 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома РК Инна Гузеева.
"По состоянию на 15:00 в Республике Крым проголосовали 1 232 001 избиратель, что составляет 81,76 %. Также на 15:00, по данным портала ДЭГ, проголосовали 121 449 избирателей, и это 92% от общего количества избирателей по дистанционному электронному голосованию", - сообщила она.
Она напомнила, что голосование в республике продлится до 20:00, после чего участковые комиссии приступят к подсчету голосов и составлению итоговых протоколов.
Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.
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