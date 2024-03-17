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Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя

Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя

В Симферополе в третий день голосования на выборах президента России открылись специализированные избирательные участки в больницах, где исполнить свой... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T13:11

2024-03-17T13:11

2024-03-17T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в третий день голосования на выборах президента России открылись специализированные избирательные участки в больницах, где исполнить свой гражданский долг могут пациенты, передает корреспондент РИА Новости Крым.Всего на территории Симферопольской городской клинической больницы №7 организовано четыре избирательных участка. Два – в поликлинике, куда могут прийти жители микрорайона, и два специализированных: один – в актовом зале – для пациентов учреждения и ещ один в роддоме №2 – для беременных и рожениц.По его словам, всего на участке зарегистрировано 140 человек. Он работает только один день, 17 марта. Меньше чем за час с момента открытия здесь проголосовали 15 человек.Среди первых проголосовавших – Лидия Владимировна. В больнице она с понедельника, говорит, домой ее пока не отпускают, поэтому решила написать заявление для голосования на специализированном участке."Проголосовать нужно обязательно. Это важно", - поясняет она, опуская бюллетень в урну.С ней согласны и другие пациенты-избиратели."Выборы важны. Мы же выбираем президента, руководителя нашей страны", - делится мнением пациент Кузьма."Я как гражданин, как человек, должен это сделать. Мое участие должно быть", - уверен Владимир Васильевич.К тем, кто по состоянию здоровья не может подняться на избирательный участок, члены избирательной комиссии приходят в палаты. Например, к пациентам инфекционного отделения, которым нельзя выходить на улицу и посещать массовые скопления людей."У нас все штатно. За участком также закреплены два наблюдателя. Как правило, это независимые друг от друга люди, которые работают на разных предприятиях. Из личного опыта скажу, что на специализированных избирательных участках, как правило, голосуют 100%, потому что списки готовятся заранее, дополнительных списков нет", - объяснил заместитель председателя комиссии Александр Карпов.Пациентки родильного отделения оказались ранними пташками и проголосовали в первые минуты после открытия участка, чтобы успеть на процедуры.В Крыму по данным на 20:00 16 марта проголосовали 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%, в том числе имеется и ДЭГ, сообщал глава крымского Избиркома Михаил Малышев. По его данным, в воскресенье в Крыму открылись 1165 участков. К 1130 стационарным в воскресенье прибавилось еще 35 временных, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО.В Севастополе по данным на 10 утра 17 марта на выборах президента России проголосовали 221 922 избирателя. Явка составила 69,92 процента, сообщили в Севгоризбиркоме.В целом по России явка избирателей на выборах президента составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосованияЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победим

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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