https://crimea.ria.ru/20240317/v-sevastopole-yavka-na-vyborakh-prezidenta-sostavila-6292-1135759352.html

В Севастополе явка на выборах президента составила 62,92%

В Севастополе явка на выборах президента составила 62,92% - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Севастополе явка на выборах президента составила 62,92%

По данным на 10 утра 17 марта в Севастополе на выборах президента России проголосовали 221 922 избирателя. Явка составила 69,92 процента, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T11:06

2024-03-17T11:06

2024-03-17T11:09

выборы президента россии

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. По данным на 10 утра 17 марта в Севастополе на выборах президента России проголосовали 221 922 избирателя. Явка составила 69,92 процента, сообщили в Севгоризбиркоме.Отмечается, что на избирательные участки пришли 185 813 севастопольцев или 59,36% от общего числа проголосовавших избирателей. Дистанционно проголосовали 36 109 или 90,95% от зарегистрированных.За проведением голосования в городе следят более 820 наблюдателей.В Крыму по данным на 20:00 16 марта проголосовали 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%, в том числе имеется и ДЭГ, сообщал глава крымского Избиркома Михаил Малышев. По его данным, в воскресенье в Крыму открылись 1165 участков. К 1130 стационарным в воскресенье прибавилось еще 35 временных, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО.В целом по России явка избирателей на выборах президента составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосованияЯвка на выборах в Крыму составила 72,07%Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севгоризбирком, общество, выборы, политика, новости крыма