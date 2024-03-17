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Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%
Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%
В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей, участки будут работать до 20:00. Об этом сообщили в Севизбиркоме. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T19:24
2024-03-17T19:26
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей, участки будут работать до 20:00. Об этом сообщили в Севизбиркоме.За проведением голосования в Севастополе следят более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты.Как сообщалось, в Крыму явка избирателей уже превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе "Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердились Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, новости, выборы, севастопольская городская избирательная комиссия, общество, политика
Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%

В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей

19:24 17.03.2024 (обновлено: 19:26 17.03.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей, участки будут работать до 20:00. Об этом сообщили в Севизбиркоме.
"По состоянию на 18 часов в Севастополе на выборах президента Российской Федерации проголосовали 256 131 избиратель, то есть 72,53%. На избирательные участки пришли 218 934 севастопольца, это составляет 69,86%. Дистанционно проголосовали 37 197 избирателей – то есть 93,69%", - говорится в Telegram-канале избиркома.
За проведением голосования в Севастополе следят более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты.
Как сообщалось, в Крыму явка избирателей уже превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи человек.
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