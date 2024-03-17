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Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%

Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72% - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Явка избирателей на выборах в Севастополе превысила 72%

В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей, участки будут работать до 20:00. Об этом сообщили в Севизбиркоме. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T19:24

2024-03-17T19:24

2024-03-17T19:26

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей, участки будут работать до 20:00. Об этом сообщили в Севизбиркоме.За проведением голосования в Севастополе следят более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты.Как сообщалось, в Крыму явка избирателей уже превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе "Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердились Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости, выборы, севастопольская городская избирательная комиссия, общество, политика