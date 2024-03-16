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Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе

Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе

То, как проходят выборы и контролируют их в Севастополе – отличный пример того, как это должно быть: свободно, честно и прозрачно. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T16:46

2024-03-16T16:46

2024-03-16T16:50

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. То, как проходят выборы и контролируют их в Севастополе – отличный пример того, как это должно быть: свободно, честно и прозрачно. Об этом журналистам заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ, генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг (Республики Гана), пребывая в Севастополе в составе зарубежной делегации.По словам, Ахмеда Бенинга, делегация имела возможность посетить Центр общественного наблюдения при Общественной палате Севастополя и увидеть, "как проводится видеонаблюдение всей системы безопасности".Первой локацией, на которой он побывал в составе зарубежной делегации наблюдателей и экспертов, стал избирательный участок № 99 в центре города. По словам Бенинга, явка его впечатлила. Бенинг отметил, что это его первый визит в Севастополь, и выразил надежду на то, что ему удастся познакомиться с городом поближе и понаблюдать, как и чем он живет. "Должен сказать, что город прекрасен", – сказал Бенинг.В первый день голосования на выборах президента РФ, председатель избирательной комиссии на данном участке Фируза Тычинина сообщала корреспонденту РИА Новости Крым, что по спискам проголосовать здесь должны 2494 человек. И еще к 12 часам дня в помещении отдали свой голос за кандидата порядка 500 избирателей, кроме того, продолжается надомное голосование, итоги которого еще не считали. Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Севастополь прибыла международная делегация из наблюдателей и экспертов из трех стран, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. В составе международной делегации двое международных наблюдателя: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.Читайте также на РИА Новости Крым:"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами "Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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