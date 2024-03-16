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Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе
Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе
То, как проходят выборы и контролируют их в Севастополе – отличный пример того, как это должно быть: свободно, честно и прозрачно. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T16:46
2024-03-16T16:50
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. То, как проходят выборы и контролируют их в Севастополе – отличный пример того, как это должно быть: свободно, честно и прозрачно. Об этом журналистам заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ, генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг (Республики Гана), пребывая в Севастополе в составе зарубежной делегации.По словам, Ахмеда Бенинга, делегация имела возможность посетить Центр общественного наблюдения при Общественной палате Севастополя и увидеть, "как проводится видеонаблюдение всей системы безопасности".Первой локацией, на которой он побывал в составе зарубежной делегации наблюдателей и экспертов, стал избирательный участок № 99 в центре города. По словам Бенинга, явка его впечатлила. Бенинг отметил, что это его первый визит в Севастополь, и выразил надежду на то, что ему удастся познакомиться с городом поближе и понаблюдать, как и чем он живет. "Должен сказать, что город прекрасен", – сказал Бенинг.В первый день голосования на выборах президента РФ, председатель избирательной комиссии на данном участке Фируза Тычинина сообщала корреспонденту РИА Новости Крым, что по спискам проголосовать здесь должны 2494 человек. И еще к 12 часам дня в помещении отдали свой голос за кандидата порядка 500 избирателей, кроме того, продолжается надомное голосование, итоги которого еще не считали. Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Севастополь прибыла международная делегация из наблюдателей и экспертов из трех стран, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. В составе международной делегации двое международных наблюдателя: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.Читайте также на РИА Новости Крым:"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами "Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, международные наблюдатели, новости, новости крыма, крым, выборы
Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе

Международный наблюдатель из Ганы высоко оценил процесс контроля за выборами в Севастополе

16:46 16.03.2024 (обновлено: 16:50 16.03.2024)
 
© РИА Новости КрымНаблюдатель из Ганы Ахмед Бенинг
Наблюдатель из Ганы Ахмед Бенинг - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. То, как проходят выборы и контролируют их в Севастополе – отличный пример того, как это должно быть: свободно, честно и прозрачно. Об этом журналистам заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ, генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг (Республики Гана), пребывая в Севастополе в составе зарубежной делегации.
По словам, Ахмеда Бенинга, делегация имела возможность посетить Центр общественного наблюдения при Общественной палате Севастополя и увидеть, "как проводится видеонаблюдение всей системы безопасности".
"Нам все сказали и все показали. И это отличный пример того, как должны проходить выборы: свободно, честно и прозрачно", – сказал Бенинг.
Первой локацией, на которой он побывал в составе зарубежной делегации наблюдателей и экспертов, стал избирательный участок № 99 в центре города. По словам Бенинга, явка его впечатлила.

"Должны заметить, что уже проголосовали 1500 человек из двух тысяч с лишним. Следовательно, это уже более 50%. И все проходит хорошо", – сказал наблюдатель.

Бенинг отметил, что это его первый визит в Севастополь, и выразил надежду на то, что ему удастся познакомиться с городом поближе и понаблюдать, как и чем он живет. "Должен сказать, что город прекрасен", – сказал Бенинг.
В первый день голосования на выборах президента РФ, председатель избирательной комиссии на данном участке Фируза Тычинина сообщала корреспонденту РИА Новости Крым, что по спискам проголосовать здесь должны 2494 человек. И еще к 12 часам дня в помещении отдали свой голос за кандидата порядка 500 избирателей, кроме того, продолжается надомное голосование, итоги которого еще не считали.
Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Севастополь прибыла международная делегация из наблюдателей и экспертов из трех стран, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России.
В составе международной делегации двое международных наблюдателя: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.
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