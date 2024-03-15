https://crimea.ria.ru/20240315/moy-golos-mozhet-byt-reshayuschim-kak-i-pochemu-golosuyut-sevastopoltsy-1135722925.html

"Мой голос может быть решающим": как и почему голосуют севастопольцы

"Мой голос может быть решающим": как и почему голосуют севастопольцы - РИА Новости Крым, 15.03.2024

"Мой голос может быть решающим": как и почему голосуют севастопольцы

В Севастополе председатели участковых избирательных комиссий в течение дня отмечают высокую активность на выборах президента, несмотря на то, что это еще... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T22:31

2024-03-15T22:31

2024-03-15T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе председатели участковых избирательных комиссий в течение дня отмечают высокую активность на выборах президента, несмотря на то, что это еще рабочий день, а не выходные. На ряде участков уже к полудню проголосовала 1/5 часть избирателей из списка. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как сами горожане объясняют желание отдать голос за кандидата в первый же день.На избирательный участок № 110 в кинотеатре "Москва" Виктор пришел вместе с супругой. Мужчина рассказал, что им по 72 года, оба они родились в Советском Союзе, где так приучили: быть активным, с гражданской позицией, и чтобы все четко и ясно. Такая же четкость и ясность, по словам Виктора, должна быть по итогам выборов, и это зависит в том числе от них."С первого раза должен кандидат пройти. Поэтому так", – сказал Виктор.По словам председателя этой участковой избирательной комиссии Ольги Ершовой, люди хорошо шли утром, в обед пошел спад. При этом после полудня на участке, за которым закреплены 1178 человек, проголосовали более 1/6 избирателей из списка.И это без учета тех, для кого выборы прошли на дому, и тех, кто не имеет прописки и регистрации в РФ: участок № 110 – один из четырех в городе (для 4 районов), где такие могут проголосовать. Предсказать, сколько таких людей придет, трудно, говорит Ершова: "Это стихийно: кто придет – те наши".Такой же "специальный" участок находится в районе городского вокзала – № 145. Он делит помещение офисом МФЦ. По словам секретарь УИК Светланы Краевской, свой голос за кандидата в президенты России здесь отдали сегодня переселенцы из Донецка, Луганской народной республики и Херсонской области.Одна из тех, кто спешила проголосовать в первый день – Юлия. Девушка считает, что идти на выборы по возможности должны все, для того, чтобы за нас никто другой не сделал выбор.Такого же мнение еще одна молодая избирательница, пришедшая с дочерью на №99 в Севастопольском центре культуры и искусств."Почему нужно? Потому что вдруг мой голос будет решающим", – отметила она.Подходящий следом за ней к КОИБу молодой человек отвечает коротко: "Будущее России для нас всегда важно".Еще один избиратель, Олег, более старшего возраста, сказал, что пришел голосовать поскорее, потому что от этого зависит будущее Крыма.Уже к полудню только непосредственно на участке здесь проголосовали более 500 человек. Это почти пятая часть списка: за участком 2494 избирателей, рассказала председатель УИК Фируза Тычинина.Почти такая же ситуация к 12 часам дня была на участке №112: из 1380 избирателей проголосовали к тому времени 260. По словам председателя комиссии Ирины Ивановой, обстановка с утра была веселой и атмосфера остается приветливой в течение дня. "Люди приходят довольные, благодарят. Полиция – молодцы, помогают, проверяют. Жалоб не было, только всем благодарность", – сказала Иванова.

https://crimea.ria.ru/20240315/ulybki-i-vesna-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135715274.html

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