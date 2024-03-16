https://crimea.ria.ru/20240316/idem-s-dobroy-dushoy--kak-prokhodit-vtoroy-den-vyborov-v-feodosii-1135730083.html

"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии

"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии - РИА Новости Крым, 16.03.2024

"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии

Треть избирателей Феодосии приняли участие в выборах президента России в первый день голосования, нарушений не зафиксировано ни на одном из участков, во второй... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T11:41

2024-03-16T11:41

2024-03-16T11:49

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ФЕОДОСИЯ, 16 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Треть избирателей Феодосии приняли участие в выборах президента России в первый день голосования, нарушений не зафиксировано ни на одном из участков, во второй день голосования,16 марта, все участки открыли свои двери для избирателей ровно в 8 часов утра и продолжают штатную работу, передает корреспондент РИА Новости Крым.В субботу все избирательные пункты Феодосийского округа - всего в городе работает 47 участковых комиссий - открыли свои двери для горожан ровно в 8 часов и продолжат свою работу до 20 часов."Первый день выборов очень порадовал", - признается председатель комиссии по участку № 446 Христина Мамбетова. Сегодня она ожидает не меньшую явку."Вчера все прошло без происшествий, семьями шли - все-таки Год семьи. Приходили, детей, бабушек приводили. Все было очень на позитиве. К концу дня подвели немножко итоги: явка составила 30% - это очень радует и сегодня с утра опят люди идут к нам. Мы очень рады видеть всех здесь, сегодня продолжаем работать, и завтра всех тоже очень ждем", - говорит Мамбетова.Утром в субботу на участке снова многолюдно. В фойе - буфет с выпечкой. Однако, после инцидента на избирательном участке № 517 в Ялте, где женщина пыталась испортить бюллетени зеленкой, на входе в здание контроль усилен. Праздничного настроения избирателей и самих членов комиссий это не меняет.Среди голосующих - люди разных возрастов: есть и те, кто реализует свое избирательное право самый первый раз в жизни (18-летним избирателям вручают памятные значки), и люди почетного возраста. Екатерина Алексеевна Елисеева с трудом передвигается - перенесла инсульт. Могла проголосовать надомно, но очень хотела прийти на участок лично: "Ну, как же - это наша жизнь", - поясняет со слезами на глазах.По словам главы участка Христины Мамбетовой, Екатерина Алексеевна такая не одна."К надомному голосованию у нас на участке порядка 70 человек зарегистрировались. Прием заявок продолжается , и мы понимаем, что будет больше. Но много бабушек, которые сказали: "Нам 95, но нам не надо на дому, мы придем сами", и они вчера приходили с палочками", - констатирует Мамбетова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование стартовало 15 марта и продолжается 16 и 17 числа. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.В течение всех дней президентских выборов избирательные участки в Крыму работают с 8 часов утра до 20.00. Также проголосовать можно онлайн при помощи дистанционного электронного голосования, ДЭГ. Оно доступно жителям 29 регионов, в том числе крымчанам, для этого нужно было предварительно подать заявление на "Госуслугах". Также граждане имеют возможность по предварительной заявке проголосовать дома в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими.Явка избирателей на выборах президента России на 10.00 мск составила 38,35 процента, следует из данных на сайте ЦИК. В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мой голос может быть решающим": как и почему голосуют севастопольцыВопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на ХерсонщинеУлыбки и весна: первый день выборов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html

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