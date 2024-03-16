https://crimea.ria.ru/20240316/v-rossii-progolosovali-uzhe-bolee-38-izbirateley-1135728173.html

В России проголосовали уже более 38% избирателей

В России проголосовали уже более 38% избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В России проголосовали уже более 38% избирателей

Явка избирателей на выборах президента России на 10.00 мск составила 38, 35 процента, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T10:07

2024-03-16T10:07

2024-03-16T10:37

выборы президента россии

элла памфилова

центральная избирательная комиссия россии (цик)

центризбирком (цик рф)

выборы

выборы президента россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135686027_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_01a1a441b26a08e6ccc84a159bc1754e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России на 10.00 мск составила 38, 35 процента, следует из данных на сайте ЦИК.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская областьВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-uzhe-progolosovali-bolee-43-izbirateley---izbirkom-1135726440.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, центральная избирательная комиссия россии (цик), центризбирком (цик рф), выборы, выборы президента россии