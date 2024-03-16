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В России проголосовали уже более 38% избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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В России проголосовали уже более 38% избирателей
В России проголосовали уже более 38% избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В России проголосовали уже более 38% избирателей
Явка избирателей на выборах президента России на 10.00 мск составила 38, 35 процента, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T10:07
2024-03-16T10:37
выборы президента россии
элла памфилова
центральная избирательная комиссия россии (цик)
центризбирком (цик рф)
выборы
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России на 10.00 мск составила 38, 35 процента, следует из данных на сайте ЦИК.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская областьВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
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элла памфилова, центральная избирательная комиссия россии (цик), центризбирком (цик рф), выборы, выборы президента россии
В России проголосовали уже более 38% избирателей

ЦИК: в России на выборах президента проголосовали уже 38% избирателей

10:07 16.03.2024 (обновлено: 10:37 16.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Херсонской области (Геническ)
Выборы президента России в Херсонской области (Геническ) - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России на 10.00 мск составила 38, 35 процента, следует из данных на сайте ЦИК.
"Явка вчера была, на мой взгляд, очень хорошая, вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%", - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, добавив, что это явка на 08.00 утра.
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.
В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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