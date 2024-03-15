https://crimea.ria.ru/20240315/ulybki-i-vesna-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135715274.html

Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму

Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму

Крым в эти выходные отмечает торжественные события: выборы президента России и десятилетие Крымской весны. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T20:58

2024-03-15T20:58

2024-03-15T20:55

выборы президента россии

фото

выборы президента россии

выборы

крым

симферополь

общество

весна

крымская весна

ялта

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Крым в эти выходные отмечает торжественные события: выборы президента России и десятилетие Крымской весны. Настроение у людей приподнятое, это видно по гуляющей на улицах публике, по голосующим на избирательных участках, которые находятся в хорошем настроении, что отметили и международные наблюдатели. Города расцветают: причина тому не только яркие флаги, но и весенние цветы, распустившиеся на полуострове.

https://crimea.ria.ru/20240315/kak-za-svoego-prezidenta-golosuyut-krym-sevastopol-i-khersonskaya-oblast--1135694334.html

крым

симферополь

ялта

ласточкино гнездо

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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