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Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/ulybki-i-vesna-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135715274.html
Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму
Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму
Крым в эти выходные отмечает торжественные события: выборы президента России и десятилетие Крымской весны. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:58
2024-03-15T20:55
выборы президента россии
фото
выборы президента россии
выборы
крым
симферополь
общество
весна
крымская весна
ялта
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Крым в эти выходные отмечает торжественные события: выборы президента России и десятилетие Крымской весны. Настроение у людей приподнятое, это видно по гуляющей на улицах публике, по голосующим на избирательных участках, которые находятся в хорошем настроении, что отметили и международные наблюдатели. Города расцветают: причина тому не только яркие флаги, но и весенние цветы, распустившиеся на полуострове.
https://crimea.ria.ru/20240315/kak-za-svoego-prezidenta-golosuyut-krym-sevastopol-i-khersonskaya-oblast--1135694334.html
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симферополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, выборы президента россии, выборы, крым, симферополь, общество, весна, крымская весна, ялта, ласточкино гнездо
Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму

Крым голосует на выборах президента России

20:58 15.03.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
Крым в эти выходные отмечает торжественные события: выборы президента России и десятилетие Крымской весны.
Настроение у людей приподнятое, это видно по гуляющей на улицах публике, по голосующим на избирательных участках, которые находятся в хорошем настроении, что отметили и международные наблюдатели.
Города расцветают: причина тому не только яркие флаги, но и весенние цветы, распустившиеся на полуострове.
© Виктор Вербич

На участок как на праздник. Люди фотографируются у избирательных участков.

выборы
1 из 13

На участок как на праздник. Люди фотографируются у избирательных участков.

© Виктор Вербич
© Виктор Вербич

На выборы идут семьями...

выборы семья
2 из 13

На выборы идут семьями...

© Виктор Вербич
© Виктор Вербич

...и голосуют с улыбками

выборы
3 из 13

...и голосуют с улыбками

© Виктор Вербич

Сами выборные участки украшены трогательными детскими рисунками.

выборы
4 из 13

Сами выборные участки украшены трогательными детскими рисунками.

© Виктор Вербич

На них и русский медведь, и цветущий Крым.

рисунки дети выборы крымская весна
5 из 13

На них и русский медведь, и цветущий Крым.

© Виктор Вербич
© Виктор Вербич

Городская агитация тоже зовет всех посетить выборы и отдать свой голос.

выборы Симферополь
6 из 13

Городская агитация тоже зовет всех посетить выборы и отдать свой голос.

© Виктор Вербич
© РИА Новости Крым

А еще по городам и селам полуострова курсируют специальные автобусы, в которых можно кинуть бюллетень в урну.

Голосование в автобусе на выборах президента России в Симферополе
7 из 13

А еще по городам и селам полуострова курсируют специальные автобусы, в которых можно кинуть бюллетень в урну.

© РИА Новости Крым
© Пресс-служба администрации Ялты

Символ дней выборов президента украсил символ Крыма – Ласточкино гнездо.

выборы ласточкино гнездо
8 из 13

Символ дней выборов президента украсил символ Крыма – Ласточкино гнездо.

© Пресс-служба администрации Ялты
© Пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе проходит необычная акция: можно вспомнить референдум десятилетней давности...

выборы
9 из 13

В Симферополе проходит необычная акция: можно вспомнить референдум десятилетней давности...

© Пресс-служба администрации Симферополя
© пресс-служба администрации Симфероля

.. и сфотографироваться у специальной фотостены.

выборы
10 из 13

.. и сфотографироваться у специальной фотостены.

© пресс-служба администрации Симфероля
© Пресс-служба администрации Симферополя

А через квартал стоит памятник Вежливому человеку – весь в цветах.

выборы крымская весна
11 из 13

А через квартал стоит памятник Вежливому человеку – весь в цветах.

© Пресс-служба администрации Симферополя
© Виктор Вербич

Рядом с ним, в соседнем кафе, с весной в душе прекрасные крымчанки.

выборы
12 из 13

Рядом с ним, в соседнем кафе, с весной в душе прекрасные крымчанки.

© Виктор Вербич

У уличных музыкантов – и у тех на гитаре флаг республики Крым.

музыканты выборы Симферополь
13 из 13

У уличных музыкантов – и у тех на гитаре флаг республики Крым.

1 из 13

На участок как на праздник. Люди фотографируются у избирательных участков.

© Виктор Вербич
2 из 13

На выборы идут семьями...

© Виктор Вербич
3 из 13

...и голосуют с улыбками

© Виктор Вербич
4 из 13

Сами выборные участки украшены трогательными детскими рисунками.

5 из 13

На них и русский медведь, и цветущий Крым.

© Виктор Вербич
6 из 13

Городская агитация тоже зовет всех посетить выборы и отдать свой голос.

© Виктор Вербич
7 из 13

А еще по городам и селам полуострова курсируют специальные автобусы, в которых можно кинуть бюллетень в урну.

© РИА Новости Крым
8 из 13

Символ дней выборов президента украсил символ Крыма – Ласточкино гнездо.

© Пресс-служба администрации Ялты
9 из 13

В Симферополе проходит необычная акция: можно вспомнить референдум десятилетней давности...

© Пресс-служба администрации Симферополя
10 из 13

.. и сфотографироваться у специальной фотостены.

© пресс-служба администрации Симфероля
11 из 13

А через квартал стоит памятник Вежливому человеку – весь в цветах.

© Пресс-служба администрации Симферополя
12 из 13

Рядом с ним, в соседнем кафе, с весной в душе прекрасные крымчанки.

© Виктор Вербич
13 из 13

У уличных музыкантов – и у тех на гитаре флаг республики Крым.

Голосование на выборах президента России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
18:18Выборы президента России
Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область
 
Выборы президента РоссииФотоВыборы президента РоссииВыборыКрымСимферопольОбществоВеснаКрымская веснаЯлталасточкино гнездо
 
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