Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму

Крым голосует на выборах президента России
На участок как на праздник. Люди фотографируются у избирательных участков.
На участок как на праздник. Люди фотографируются у избирательных участков.
На выборы идут семьями...
На выборы идут семьями...
...и голосуют с улыбками
...и голосуют с улыбками
Сами выборные участки украшены трогательными детскими рисунками.
Сами выборные участки украшены трогательными детскими рисунками.
На них и русский медведь, и цветущий Крым.
На них и русский медведь, и цветущий Крым.
Городская агитация тоже зовет всех посетить выборы и отдать свой голос.
Городская агитация тоже зовет всех посетить выборы и отдать свой голос.
А еще по городам и селам полуострова курсируют специальные автобусы, в которых можно кинуть бюллетень в урну.
А еще по городам и селам полуострова курсируют специальные автобусы, в которых можно кинуть бюллетень в урну.
Символ дней выборов президента украсил символ Крыма – Ласточкино гнездо.
Символ дней выборов президента украсил символ Крыма – Ласточкино гнездо.
В Симферополе проходит необычная акция: можно вспомнить референдум десятилетней давности...
В Симферополе проходит необычная акция: можно вспомнить референдум десятилетней давности...
.. и сфотографироваться у специальной фотостены.
.. и сфотографироваться у специальной фотостены.
А через квартал стоит памятник Вежливому человеку – весь в цветах.
А через квартал стоит памятник Вежливому человеку – весь в цветах.
Рядом с ним, в соседнем кафе, с весной в душе прекрасные крымчанки.
Рядом с ним, в соседнем кафе, с весной в душе прекрасные крымчанки.
У уличных музыкантов – и у тех на гитаре флаг республики Крым.
У уличных музыкантов – и у тех на гитаре флаг республики Крым.
На участок как на праздник. Люди фотографируются у избирательных участков.
На выборы идут семьями...
...и голосуют с улыбками
Сами выборные участки украшены трогательными детскими рисунками.
На них и русский медведь, и цветущий Крым.
Городская агитация тоже зовет всех посетить выборы и отдать свой голос.
А еще по городам и селам полуострова курсируют специальные автобусы, в которых можно кинуть бюллетень в урну.
Символ дней выборов президента украсил символ Крыма – Ласточкино гнездо.
В Симферополе проходит необычная акция: можно вспомнить референдум десятилетней давности...
.. и сфотографироваться у специальной фотостены.
А через квартал стоит памятник Вежливому человеку – весь в цветах.
Рядом с ним, в соседнем кафе, с весной в душе прекрасные крымчанки.
У уличных музыкантов – и у тех на гитаре флаг республики Крым.