https://crimea.ria.ru/20240315/volodin-pozdravil-poluostrov-s-10-letiem-krymskoy-vesny-1135702523.html

Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T15:56

2024-03-15T15:56

2024-03-15T15:56

10 лет крымской весне

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны.По словам Володина, на референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. И это решение определило будущее, открыло новые возможности для развития. "Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории, - сказал Володин в видеообращении, - 10 лет Крым и Севастополь – вновь в составе Российской Федерации. За это время мы вместе прошли большой путь. Необходимо делать все, чтобы наша страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Вместе мы обязательно преодолеем любые вызовы".Председатель Госдумы пожелал крымчанам сплоченности, любви к Родине."В вере в Россию - наша сила! С праздником!", заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:К 10-летию воссоединения Крыма с РоссиейВладимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России

https://crimea.ria.ru/20240315/krymchane-vsegda-verili-v-rossiyu--aksenov-o-sobytiyakh-krymskoy-vesny-1135696000.html

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