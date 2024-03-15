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Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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10 лет Крымской весне
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Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны
Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T15:56
2024-03-15T15:56
10 лет крымской весне
вячеслав володин
государственная дума рф
крымская весна
новости крыма
крым
общество
референдум
севастополь
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны.По словам Володина, на референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. И это решение определило будущее, открыло новые возможности для развития. "Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории, - сказал Володин в видеообращении, - 10 лет Крым и Севастополь – вновь в составе Российской Федерации. За это время мы вместе прошли большой путь. Необходимо делать все, чтобы наша страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Вместе мы обязательно преодолеем любые вызовы".Председатель Госдумы пожелал крымчанам сплоченности, любви к Родине."В вере в Россию - наша сила! С праздником!", заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:К 10-летию воссоединения Крыма с РоссиейВладимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
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вячеслав володин, государственная дума рф, крымская весна, новости крыма, крым, общество, референдум, севастополь, история

Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

15:56 15.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны.
"Сегодня наш общий праздник - 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом, воссоединился некогда разделенный народ. У нас с вами одна история, одна вера, одна культура, одна Родина - Россия!", - говорится в поздравительном сообщении.
По словам Володина, на референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. И это решение определило будущее, открыло новые возможности для развития.
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"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории, - сказал Володин в видеообращении, - 10 лет Крым и Севастополь – вновь в составе Российской Федерации. За это время мы вместе прошли большой путь. Необходимо делать все, чтобы наша страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Вместе мы обязательно преодолеем любые вызовы".
Председатель Госдумы пожелал крымчанам сплоченности, любви к Родине.
"В вере в Россию - наша сила! С праздником!", заключил он.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ
15:1510 лет Крымской весне
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10 лет Крымской веснеВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФКрымская веснаНовости КрымаКрымОбществоРеферендумСевастопольИстория
 
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