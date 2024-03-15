https://crimea.ria.ru/20240315/vladimir-konstantinov-krymskaya-vesna--element-splocheniya-russkoy-natsii-1135682401.html

Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации

Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов убежден, что каждая годовщина Крымской весны, десятилетие которой отмечается в 2024 году, убеждает крымчан в... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:58

2024-03-15T09:58

2024-03-15T09:58

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов убежден, что каждая годовщина Крымской весны, десятилетие которой отмечается в 2024 году, убеждает крымчан в правильности сделанного тогда выбора.Глава Госсовета уверен, что консолидация русского народа, которая произошла в те дни, оказалась в настоящее время необходимой России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал главный символ Крымской весны. Им, по мнению главы Республики, является Крымский мост. В свою очередь режиссер Никита Михалков, открывая обновленную галерею Айвазовского в Феодосии, отметил, что Крым имеет сакральное значение для России и является многонациональной, но русской по духу землей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросАксенов назвал главную ценность событий Крымской весныКак в Севастополе отметят годовщину Крымской весны

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, политика, общество, крымская весна, новости крыма, видео, история, россия