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Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов убежден, что каждая годовщина Крымской весны, десятилетие которой отмечается в 2024 году, убеждает крымчан в... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:58
2024-03-15T09:58
2024-03-15T09:58
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов убежден, что каждая годовщина Крымской весны, десятилетие которой отмечается в 2024 году, убеждает крымчан в правильности сделанного тогда выбора.Глава Госсовета уверен, что консолидация русского народа, которая произошла в те дни, оказалась в настоящее время необходимой России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал главный символ Крымской весны. Им, по мнению главы Республики, является Крымский мост. В свою очередь режиссер Никита Михалков, открывая обновленную галерею Айвазовского в Феодосии, отметил, что Крым имеет сакральное значение для России и является многонациональной, но русской по духу землей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросАксенов назвал главную ценность событий Крымской весныКак в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
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владимир константинов, политика, общество, крымская весна, новости крыма, видео, история, россия