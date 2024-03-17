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"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
Высокая явка на выборах президента РФ в разных регионах, в том числе приграничных, где ужесточился террор со стороны ВСУ, показала, что Запад в очередной раз... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T18:25
2024-03-17T18:26
севастополь
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Высокая явка на выборах президента РФ в разных регионах, в том числе приграничных, где ужесточился террор со стороны ВСУ, показала, что Запад в очередной раз обманулся, решив, что так они напугают россиян: "они получили ровно обратный процесс, и это наш ответ новым Чемберленам". Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, заявил российский блогер-миллионник Юрий Подоляка в Севастополе, куда он специально прибыл, чтобы отдать голос за своего кандидата.По мнению Подоляки, и провокации на избирательных участках в РФ, которые курировались стороной противника, и усиление террора приграничных территорий со стороны ВСУ "конечно, были связаны с выборами".Однако, судя по явке людей на избирательные участки, которая бьет рекорды, особенно в Белгородской области, сильно страдающей в последние дни от вражеских атак, "наши люди не то что не испугались – это наш ответ этим провокациям", сказал Подоляка.По его мнению, Запад в очередной раз просчитался, потому что за сотни лет так и не понял ментальности российского общества."Они его не понимали 400 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад, 80 лет назад. Они почему-то думали, что таким образом нас могут сокрушить, испугать и добиться своих результатов. Получили они ровно обратный результат. Ну и я очень рад, что мы, в том числе и я, показываем им вместе, знаете, как был в свое время "наш ответ Чемберлену". Вот это, можно сказать, наш ответ нынешним, новым Чемберленам, которые попытались было показать нам наше место. Теперь мы им покажем их место в этом мире. И, я надеюсь, что наш народ, вместе все мы, скоро будем праздновать нашу общую победу", – заключил Подоляка.Подоляка признался, что севастопольцем стал недавно, и проголосовать на выборах президента России именно в Севастополе для него было принципиально важно.От нового президента Подоляка ждет "шестилетки прорыва" для общества и всей страны. И очень надеется, что "российское государство в ближайшее время вырастет".Читайте также на РИА Новости Крым:СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт
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севастополь, юрий подоляка, выборы, крым, выборы президента россии, новости крыма, общество
"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе

Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе и оценил провокации и террор ВСУ в дни выборов

18:25 17.03.2024 (обновлено: 18:26 17.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Высокая явка на выборах президента РФ в разных регионах, в том числе приграничных, где ужесточился террор со стороны ВСУ, показала, что Запад в очередной раз обманулся, решив, что так они напугают россиян: "они получили ровно обратный процесс, и это наш ответ новым Чемберленам". Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, заявил российский блогер-миллионник Юрий Подоляка в Севастополе, куда он специально прибыл, чтобы отдать голос за своего кандидата.
По мнению Подоляки, и провокации на избирательных участках в РФ, которые курировались стороной противника, и усиление террора приграничных территорий со стороны ВСУ "конечно, были связаны с выборами".
"Они хотели сорвать в какой-то степени, сделать худший результат, чем могло быть. Для них это было принципиально важно", – отметил Подоляка.
Однако, судя по явке людей на избирательные участки, которая бьет рекорды, особенно в Белгородской области, сильно страдающей в последние дни от вражеских атак, "наши люди не то что не испугались – это наш ответ этим провокациям", сказал Подоляка.
По его мнению, Запад в очередной раз просчитался, потому что за сотни лет так и не понял ментальности российского общества.
"Они его не понимали 400 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад, 80 лет назад. Они почему-то думали, что таким образом нас могут сокрушить, испугать и добиться своих результатов. Получили они ровно обратный результат. Ну и я очень рад, что мы, в том числе и я, показываем им вместе, знаете, как был в свое время "наш ответ Чемберлену". Вот это, можно сказать, наш ответ нынешним, новым Чемберленам, которые попытались было показать нам наше место. Теперь мы им покажем их место в этом мире. И, я надеюсь, что наш народ, вместе все мы, скоро будем праздновать нашу общую победу", – заключил Подоляка.
Подоляка признался, что севастопольцем стал недавно, и проголосовать на выборах президента России именно в Севастополе для него было принципиально важно.
"Мы делаем свое дело, делаем хорошо и должны делать его на своем месте, на своей земле… Конечно, я мог открепиться и проголосовать в Москве, мог в другом любом регионе. Но для меня было принципиально важно проголосовать именно в Севастополе", – рассказал он.
От нового президента Подоляка ждет "шестилетки прорыва" для общества и всей страны. И очень надеется, что "российское государство в ближайшее время вырастет".
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