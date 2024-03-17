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СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков - РИА Новости Крым, 17.03.2024
СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T14:11
2024-03-17T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет". Об этом в ходе общения с журналистами в Симферополе сказал Народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он также назвал предателями артистов, писателей, певцов и музыкантов, которые осудили СВО и покинули Россию, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ. По мнению Михалкова, иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам.Ранее депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".Читайте также на РИА Новости Крым:Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей РоссииАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
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никита михалков, культура, политика, россия, крым, новости крыма, симферополь, общество, мнения
СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

Михалков: благодаря СВО в России формируется новый культурный пласт

14:11 17.03.2024
 
Никита Михалков
Никита Михалков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет". Об этом в ходе общения с журналистами в Симферополе сказал Народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Надо действовать по единственному принципу: никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, быть не должно. Ничьих. Это есть главный смысл. И тот, кто понимает, что то, что он делает, идет во благо национальных интересов страны, и создает самую атмосферу, о которой вы говорите (новый творческий патриотический пласт – ред.). И в этом смысле я считаю, что СВО нам Бог послал, потому что стало видно сразу, кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем нет. Многие уехали, и это понятно. Но очень многие остались, но думают, как те, кто уехал. И это нужно понимать, и к этому нужно относиться соответственно", - сказал Михалков.
Он также назвал предателями артистов, писателей, певцов и музыкантов, которые осудили СВО и покинули Россию, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ. По мнению Михалкова, иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам.
Ранее депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".
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