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СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков - РИА Новости Крым, 17.03.2024

СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:11

2024-03-17T14:11

2024-03-17T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет. Более того, благодаря СВО теперь понятно, "кто есть кто, с кем можно иметь дело, а с кем – нет". Об этом в ходе общения с журналистами в Симферополе сказал Народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он также назвал предателями артистов, писателей, певцов и музыкантов, которые осудили СВО и покинули Россию, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ. По мнению Михалкова, иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам.Ранее депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что сегодня обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".Читайте также на РИА Новости Крым:Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей РоссииАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

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2024

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никита михалков, культура, политика, россия, крым, новости крыма, симферополь, общество, мнения