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В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T20:00
2024-03-17T20:00
2024-03-17T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, передает корреспондент РИА Новости Крым.Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму явка избирателей составляет 75% Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в КрымуЗаблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова
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крым, выборы, новости, новости крыма, общество, политика
В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
В Крыму завершилось голосование на выборах президента России
20:00 17.03.2024 (обновлено: 20:07 17.03.2024)