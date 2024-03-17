https://crimea.ria.ru/20240317/v-krymu-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-1135775419.html

В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ

В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ

В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T20:00

2024-03-17T20:00

2024-03-17T20:07

выборы президента россии

крым

выборы

новости

новости крыма

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135782691_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_849fb9d20800e7b01bf2e36878b75a81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, передает корреспондент РИА Новости Крым.Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму явка избирателей составляет 75% Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в КрымуЗаблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выборы, новости, новости крыма, общество, политика