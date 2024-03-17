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В Крыму явка избирателей составляет 75%

В Крыму явка избирателей составляет 75% - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Крыму явка избирателей составляет 75%

В Крыму на выборах президента к этому часу проголосовали уже 75% избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной палаты Александр Форманчук. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T13:23

2024-03-17T13:23

2024-03-17T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента к этому часу проголосовали уже 75% избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной палаты Александр Форманчук.По его словам, серьезных нарушений на выборах президента РФ в Крыму не зафиксировано, есть единичные провокации, которые никак не повлияют на итоги голосования."Каких-то особых нарушений нет. В Ялте накануне был досадный случай. Это преднамеренно спланированная провокация, такие единичные случаи есть по стране. Но эта провокация, на мой взгляд, с треском провалилась. Потому что эти единичные попытки испортить бюллетени зеленкой или чернилами – они выглядят жалкими и говорят о том, что мы не должны обращать на это внимания", - отметил он.Как сообщалось, в первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Однако, как заявил глава крымского Избиркома Михаил Малышев, эти инциденты не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетенейЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуЗеленка на избирательных участках – что с бюллетенями

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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