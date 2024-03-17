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В Крыму явка избирателей составляет 75%
В Крыму явка избирателей составляет 75% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В Крыму явка избирателей составляет 75%
В Крыму на выборах президента к этому часу проголосовали уже 75% избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной палаты Александр Форманчук. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:23
2024-03-17T13:23
2024-03-17T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента к этому часу проголосовали уже 75% избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной палаты Александр Форманчук.По его словам, серьезных нарушений на выборах президента РФ в Крыму не зафиксировано, есть единичные провокации, которые никак не повлияют на итоги голосования."Каких-то особых нарушений нет. В Ялте накануне был досадный случай. Это преднамеренно спланированная провокация, такие единичные случаи есть по стране. Но эта провокация, на мой взгляд, с треском провалилась. Потому что эти единичные попытки испортить бюллетени зеленкой или чернилами – они выглядят жалкими и говорят о том, что мы не должны обращать на это внимания", - отметил он.Как сообщалось, в первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Однако, как заявил глава крымского Избиркома Михаил Малышев, эти инциденты не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетенейЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуЗеленка на избирательных участках – что с бюллетенями
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крым, выборы, новости крыма, общественная палата крыма, александр форманчук, общество, политика, видео
В Крыму явка избирателей составляет 75%
В Крыму явка избирателей к этому часу составила 75% - глава Общественной палаты Форманчук
13:23 17.03.2024 (обновлено: 13:34 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента к этому часу проголосовали уже 75% избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной палаты Александр Форманчук.
"На данный момент в Крыму явка на выборы составила 75%. Мы меньшего и не ожидали. В целом на избирательных участках наблюдается порядок, ответственность членов избирательных комиссий на местах. Каких-то особых нарушений нет", - заявил глава Общественной палаты Александр Форманчук.
По его словам, серьезных нарушений на выборах президента РФ в Крыму не зафиксировано, есть единичные провокации, которые никак не повлияют на итоги голосования.
"Каких-то особых нарушений нет. В Ялте накануне был досадный случай. Это преднамеренно спланированная провокация, такие единичные случаи есть по стране. Но эта провокация, на мой взгляд, с треском провалилась. Потому что эти единичные попытки испортить бюллетени зеленкой или чернилами – они выглядят жалкими и говорят о том, что мы не должны обращать на это внимания", - отметил он.
Как сообщалось, в первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков
в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел
на участке для голосования №339 в Симферополе. Однако, как заявил глава крымского Избиркома Михаил Малышев, эти инциденты не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.
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