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В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах
В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах
Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%, сообщает областной Избирком по итогам третьего, заключительного дня основного голосования на... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T18:57
2024-03-17T18:57
выборы президента россии
херсонская область
новые регионы россии
новости
общество
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%, сообщает областной Избирком по итогам третьего, заключительного дня основного голосования на выборах президента Российской Федерации.15-17 марта в Херсонской области проходило основное голосование по выборам президента России. На территории региона работал 61 участок - все они завершили работу 17 марта в 16.00. За ходом голосования следили независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран. Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области могли проголосовать непосредственно на участках и на дому. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом. Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на ХерсонщинеВ России проголосовали более 70 процентов избирателейЯвка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя
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херсонская область, новые регионы россии, новости, общество, выборы
В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах

Общая явка в Херсонской области составила 83,87% - Избирком

18:57 17.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%, сообщает областной Избирком по итогам третьего, заключительного дня основного голосования на выборах президента Российской Федерации.
"Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%", - сказано в сообщении.
15-17 марта в Херсонской области проходило основное голосование по выборам президента России. На территории региона работал 61 участок - все они завершили работу 17 марта в 16.00. За ходом голосования следили независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.
Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области могли проголосовать непосредственно на участках и на дому. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом.
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