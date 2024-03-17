https://crimea.ria.ru/20240317/v-khersonskoy-oblasti-poschitali-obschuyu-yavku-na-prezidentskikh-vyborakh-1135780920.html

В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах

В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах

Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%, сообщает областной Избирком по итогам третьего, заключительного дня основного голосования на... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T18:57

2024-03-17T18:57

2024-03-17T18:57

выборы президента россии

херсонская область

новые регионы россии

новости

общество

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%, сообщает областной Избирком по итогам третьего, заключительного дня основного голосования на выборах президента Российской Федерации.15-17 марта в Херсонской области проходило основное голосование по выборам президента России. На территории региона работал 61 участок - все они завершили работу 17 марта в 16.00. За ходом голосования следили независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран. Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области могли проголосовать непосредственно на участках и на дому. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом. Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на ХерсонщинеВ России проголосовали более 70 процентов избирателейЯвка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя

https://crimea.ria.ru/20240317/sorvat-ne-udalos-vlasti-khersonschiny-o-vyborakh-prezidenta-v-regione-1135779788.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, новости, общество, выборы