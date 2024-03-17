https://crimea.ria.ru/20240317/putin-nabiraet-879-golosov-posle-podscheta-chetverti-protokolov--tsik-1135784622.html

Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК

Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК

На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:17

выборы президента россии

выборы

россия

центризбирком (цик рф)

элла памфилова

общество

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.Явка на 18:00 17 марта составляет 74,22%, добавила глава ЦИК.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, россия, центризбирком (цик рф), элла памфилова, общество, владимир путин (политик), новости