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Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T21:13
2024-03-17T21:17
выборы президента россии
выборы
россия
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
общество
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.Явка на 18:00 17 марта составляет 74,22%, добавила глава ЦИК.
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РИА Новости Крым
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выборы, россия, центризбирком (цик рф), элла памфилова, общество, владимир путин (политик), новости
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Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК

После обработки четверти протоколов лидирует Владимир Путин с 87,97% голосов - ЦИК

21:13 17.03.2024 (обновлено: 21:17 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Предварительные итоги после обработки 24,4% протоколов. Даванков Владислав Андреевич: подано голосов 667 тысяч 448, это 3,73%. Путин Владимир Владимирович: подано голосов 15 миллионов 755 тысяч 224 голоса – 87,97%. Слуцкий Леонид Эдуардович: подано голосов 529 тысяч 260, то есть пока 2,96%. Харитонов Николай Михайлович: подано голосов 681 309, итого 3,8%", - сказала Памфилова.
Явка на 18:00 17 марта составляет 74,22%, добавила глава ЦИК.
 
Выборы президента РоссииВыборыРоссияЦентризбирком (ЦИК РФ)Элла ПамфиловаОбществоВладимир Путин (политик)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
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