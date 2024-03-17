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Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T21:13
2024-03-17T21:13
2024-03-17T21:17
выборы президента россии
выборы
россия
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
общество
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На выборах президента России по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,97% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.Явка на 18:00 17 марта составляет 74,22%, добавила глава ЦИК.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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выборы, россия, центризбирком (цик рф), элла памфилова, общество, владимир путин (политик), новости
Материал дополняется
Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
После обработки четверти протоколов лидирует Владимир Путин с 87,97% голосов - ЦИК
21:13 17.03.2024 (обновлено: 21:17 17.03.2024)