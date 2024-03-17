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Явка на выборах в Крыму уже превысила 85% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
Явка на выборах в Крыму уже превысила 85% - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T20:52
2024-03-17T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%. Об этом журналистам сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.Он добавил, что за третий день голосования нарушений не зафиксировано. Все прошло спокойно и в штатном режиме. В течение трех дней более трех тысяч наблюдателей присутствовало на крымских избирательных участках.Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей. За проведением голосования следили более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проголосовали более 73 процентов избирателейГолосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
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крым, новости крыма, новости, выборы, избирательная комиссия республики крым, михаил малышев, политика
Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%

На выборах президента России в Крыму проголосовали уже 85,50% избирателей

20:52 17.03.2024 (обновлено: 21:20 17.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%. Об этом журналистам сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.

"В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали 1 млн 176 тысяч 231 избиратель, что составляет 85,50%. По данным портала ДЭГ онлайн 120 261 избиратель, что составляет 91% от общего числа участников ДЭГ ", - сообщил он.

Он добавил, что за третий день голосования нарушений не зафиксировано. Все прошло спокойно и в штатном режиме. В течение трех дней более трех тысяч наблюдателей присутствовало на крымских избирательных участках.
Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей. За проведением голосования следили более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты.
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Выборы президента РоссииКрымНовости КрымаНовостиВыборыИзбирательная комиссия Республики КрымМихаил МалышевПолитика
 
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