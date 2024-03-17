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Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%

Явка на выборах в Крыму уже превысила 85% - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%

В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T20:52

2024-03-17T20:52

2024-03-17T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%. Об этом журналистам сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.Он добавил, что за третий день голосования нарушений не зафиксировано. Все прошло спокойно и в штатном режиме. В течение трех дней более трех тысяч наблюдателей присутствовало на крымских избирательных участках.Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей. За проведением голосования следили более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проголосовали более 73 процентов избирателейГолосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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